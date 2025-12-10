Bharatpur: पुलिस ने 10 किलोमीटर तक पीछा कर पकड़ी गायों से भरी पिकअप, 7 तस्कर गिरफ्तार

Bharatpur News: राजस्थान के डीग जिले में मंगलवार देर रात पुलिस ने गायों से भरी एक पिकअप को पकड़ने के लिए 10 किलोमीटर तक पीछा किया. गो तस्करों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने जवाबी टक्कर मारकर पिकअप को रोक लिया. घटना की लाइव वीडियो भी सामने आया है.

मौके पर घेराबंदी कर 7 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 6 हरियाणा के और एक नगर का रहने वाला है. पिकअप में भरी 7 गायों को सुरक्षित गोशाला भेज दिया गया है. भागते समय पिकअप से चिंगारियां निकलती रहीं और वाहन सड़क किनारे पलट गया.

पिकअप में कुल 7 गाय भरी हुई थीं, जिन्हें बाद में सुरक्षित गोशाला भेज दिया गया, जहां गायों का चेकअप होगा.

पिकअप पलटने से तस्करों को चोटें आई. उन्हें बृजनगर कस्बे के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

गिरफ्तार सात तस्करों में से 6 हरियाणा निवासी हैं, जबकि एक आरोपी सोहिल नगर का रहने वाला है. तस्करों की पिकअप को जब्त कर लिया गया है. पुलिस जांच में सामने आया कि तस्कर इन गायों को हरियाणा के कट्टीघर लेकर जा रहे थे. गायों को बताया जा रहा है कि यह सड़कों पर घूमती थीं और इन्हें उठाकर ले जाया गया था.

पिकअप चालक ने रुकने के बजाय DST टीम की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी, जिससे गाड़ी का बंपर और बोनट टूट गया. टक्कर मारने के बाद गौ तस्कर पिकअप को लेकर फरार हो गए, जिसके बाद DST टीम ने नगर टीम को गौ तस्करों के बारे में सूचना दी. नगर पुलिस ने डीग चुंगी पर नाकाबंदी की, लेकिन तस्कर वहां से भी पुलिस बैरिकेड तोड़कर आगे निकल गए.

पुलिस टीमों ने पिकअप का करीब 10 किलोमीटर तक पीछा किया. थून गांव से लगभग एक किलोमीटर पहले तेज गति के कारण पिकअप सड़क किनारे खेत में पलट गई. पिकअप में मौजूद सातों गौ तस्कर उतरकर भागने लगे लेकिन पुलिस ने उन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया.

