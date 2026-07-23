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28 लाख दहेज देने के बाद भी नहीं बची बेटी, भरतपुर में चार महीने की गर्भवती बहू की संदिग्ध मौत

Bharatpur News: भरतपुर के भुसावर में गर्भवती विवाहिता आराधना की संदिग्ध मौत के बाद 7 लोगों पर दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया है. परिजनों ने दहेज की मांग और हत्या का आरोप लगाया है. ग्रामीणों ने तीन दिन में गिरफ्तारी नहीं होने पर महापंचायत और आंदोलन की चेतावनी दी.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 23, 2026, 11:18 AM|Updated: Jul 23, 2026, 11:18 AM
28 लाख दहेज देने के बाद भी नहीं बची बेटी, भरतपुर में चार महीने की गर्भवती बहू की संदिग्ध मौत

Bharatpur News: भरतपुर जिले के कस्बा भुसावर के छौंकरवाडा सड़क मार्ग स्थित श्री गणेश नगर कृषि उपज मंडी के निकट एक मकान में 19 जुलाई को गर्भवती विवाहिता का शव संदिग्ध अवस्था में मिला. घटना के बाद मृतका के भाई हिमांशु पुत्र ज्ञानसिंह, जाति गुर्जर निवासी सुहांस ने थाना में सात लोगों के खिलाफ दहेज के लिए हत्या का मामला दर्ज कराया. पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शादी के बाद से दहेज की मांग का आरोप

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मृतका आराधना के भाई हिमांशु ने रिपोर्ट में बताया कि उसके चाचा की बेटी आराधना की शादी 6 मार्च 2025 को इटामड़ा निवासी पुष्कर पुत्र जगराम गुर्जर के साथ हुई थी. आरोप है कि शादी के दौरान आराधना के पिता ने 28 लाख रुपये नकद, घरेलू सामान और जेवरात देकर बेटी को विदा किया था. इसके बावजूद शादी के बाद से ससुराल पक्ष के जगराम पुत्र बलवीर, पुष्कर पुत्र जगराम, शिवला पत्नी जगराम, पूजा, ऋतु, लवकुश तथा नवीन निवासी थाना रूदावल लगातार स्कार्पियो गाड़ी और प्लॉट के लिए रुपये की मांग करते रहे.

घटना से पहले बेटी से संपर्क भी कराया बंद

परिजनों के अनुसार घटना से छह दिन पहले ससुराल पक्ष ने आराधना से बात कराना बंद कर दिया और उसका मोबाइल फोन भी अपने पास रख लिया. परिवार के लोग कई बार बेटी को मायके लाने की बात कहते रहे, लेकिन हर बार टालमटोल की जाती रही. रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि 19 जुलाई को दहेज की मांग को लेकर आराधना की हत्या कर दी गई.

पीड़ित परिवार ने डीएसपी से लगाई न्याय की गुहार

मंगलवार 21 जुलाई को मृतका के पिता समयसिंह गुर्जर दर्जनों ग्रामीणों के साथ पुलिस डीएसपी कार्यालय पहुंचे और वृत्ताधिकारी नीरज भारद्वाज से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी बेटी अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन यदि दोषियों को कड़ी सजा मिलती है तो भविष्य में कई बेटियों की जान बचाई जा सकती है. सीओ नीरज भारद्वाज ने पीड़ित परिवार और ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि मामले में नियमानुसार निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ग्रामीणों की बैठक में दहेज हत्या की निंदा

दूसरी ओर दहेज उत्पीड़न और कथित दहेज हत्या के विरोध में बुधवार को गांव सुहास के भैरव बाबा प्रांगण में क्षेत्र के 8 से 10 गांवों के ग्रामीणों की बैठक आयोजित की गई. बैठक में सुहास, राजगढ़, बदनपुरा, खोहरी गुठाकर, अजरोंदा, नयागांव जटपुरा सहित आसपास के कई गांवों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए. सभी ने ग्राम इटामड़ा में 19 जुलाई को हुई आराधना की कथित दहेज हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की और आरोप लगाया कि दहेज के लालच में युवती की योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई है.

तीन दिन में गिरफ्तारी नहीं हुई तो होगा बड़ा आंदोलन

बैठक में ग्रामीणों ने कहा कि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिलना चाहिए और आराधना को न्याय दिलाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. लोगों से अगले तीन दिनों तक धैर्य, संयम और एकजुटता बनाए रखने की अपील भी की गई. सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि पुलिस और प्रशासन तीन दिनों के भीतर सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करता है तो बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू किया जाएगा. इसके तहत महापंचायत आयोजित की जाएगी, धरना प्रदर्शन किया जाएगा और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की जाएगी. राजेश नम्बरदार ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और जिला प्रशासन से मामले का तत्काल संज्ञान लेकर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी, कड़ी सजा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की. ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि समय रहते कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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