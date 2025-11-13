RSRTC के अधिकारी ने लिपस्टिक लगाकर दे दिया दिल! महिला से श्रृंगार कराकर सरकारी दफ्तर में लगाए ठुमके, वीडियो वायरल

RSRTC Officer Dances: राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) के भरतपुर डिपो से वायरल वीडियो ने हंगामा मचा दिया. पहले वीडियो में पुरुष अधिकारी सुनील कुमार ऑफिस में 'परदेसिया' गाने पर ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं.
Bharatpur Viral Video: राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) के भरतपुर डिपो से दो सनसनीखेज वीडियो वायरल हो गए हैं, जिसमें एक पुरुष अधिकारी ऑफिस में 'परदेसिया' गाने पर ठुमके लगाते नजर आ रहा है. दूसरे वीडियो में एक महिला कर्मचारी उसी अधिकारी का 'श्रृंगार' करती दिख रही है. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गए, जिसके बाद दोनों अधिकारियों को अनुशासनहीनता के आरोप में तत्काल APO (अटैच्ड टू पैरेंट ऑफिस) कर दिया गया. डिपो प्रबंधन ने कार्रवाई को 'शर्मनाक' बताते हुए जांच शुरू कर दी है, जबकि सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है.
ऑफिस में डांस और श्रृंगार का तमाशा
पहले वीडियो में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सुनील कुमार डिपो के ऑफिस में 'परदेसिया' गाने पर जोर-शोर से गाते और डांस करते दिख रहे हैं. बैकग्राउंड में सहकर्मी तालियां बजा रहे हैं, जो ऑफिस के माहौल को पार्टी जैसा बना देता है. दूसरे वीडियो में सहायक प्रशासनिक अधिकारी गायत्री सुनील के होंठों पर लिपस्टिक लगाती, माथे पर बिंदी चिपकाती और चुनरी ओढ़ाती नजर आ रही हैं. यह दृश्य 'शादी का श्रृंगार' जैसा लग रहा है, जो डिपो के अंदर फिल्माया गया. वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि डिपो प्रबंधन ने कर दी है.
कार्रवाई का तुरंत ऐलान: दोनों APO, जांच शुरू
वीडियो वायरल होते ही रोडवेज की उप महाप्रबंधक (AGM) ने त्वरित कार्रवाई की. सुनील कुमार और गायत्री दोनों को अनुशासनहीनता के आरोप में APO कर दिया गया, यानी उन्हें मूल कार्यालय अटैच कर दिया गया. भरतपुर डिपो के मुख्य प्रबंधक शक्ति सिंह ने बताया, "यह घटना बेहद शर्मनाक है. ऑफिस में इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है. जांच पूरी होने पर आगे की कार्रवाई होगी." प्रबंधन ने डिपो में अनुशासन कायदों की याद दिलाई और सभी कर्मचारियों को चेतावनी जारी की.
सोशल मीडिया पर हंगामा: मीम्स की बाढ़, जनता का रोष
वीडियो के वायरल होने से सोशल मीडिया पर मीम्स और जोक्स की बाढ़ आ गई. यूजर्स ने 'रोडवेज डांस फ्लोर' और 'ऑफिस श्रृंगार' जैसे हैशटैग ट्रेंड कराए. जनता का रोष है कि सरकारी ऑफिस में ऐसी अराजकता कैसे? विपक्ष ने इसे 'भाजपा सरकार की लापरवाही' बताते हुए जांच की मांग की. डिपो प्रबंधन ने कहा कि वीडियो की उत्पत्ति की जांच चल रही है, और दोषी सख्त सजा पाएंगे. यह घटना रोडवेज की छवि पर सवाल खड़ी कर रही है.
