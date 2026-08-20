/हिट एंड रन से दहला भरतपुर! 42 साल के ऊदल को कार ने मारी जोरदार टक्कर, चालक गाड़ी लेकर हुआ रफूचक्कर

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Bharatpur News: सेवर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में स्कूटी सवार 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि भरतपुर की ओर आ रहे स्कूटी सवार को एक कार ने टक्कर मार दी. हादसे के बाद कार चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को मॉर्च्युरी में रखवाया. पुलिस अब टक्कर मारने वाले वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी है.
गांव से भरतपुर की ओर आ रहा था ऊदल
मृतक की पहचान ऊदल सिंह के रूप में हुई है. वह भरतपुर जिले के कबई गांव का रहने वाला था और उसकी उम्र 42 वर्ष बताई गई है. जानकारी के अनुसार, ऊदल अपनी स्कूटी से गांव से भरतपुर के इंद्रा नगर की ओर आ रहा था. इसी दौरान सेवर थाना क्षेत्र में उसकी स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी.
टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऊदल गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गया. हादसे के बाद कार चालक मौके पर नहीं रुका और वाहन लेकर वहां से फरार हो गया.
मौके पर ही हो गई मौत
हादसे के बाद आसपास से गुजर रहे राहगीरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलने पर गहनौली थाना पुलिस और सेवर थाना पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं. पुलिस के पहुंचने तक ऊदल की मौत हो चुकी थी.
पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को मॉर्च्युरी पहुंचाया. जहां मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.
फरार कार चालक की तलाश में जुटी पुलिस
सेवर थाने के एएसआई चंद्रभान ने बताया कि हादसे में ऊदल की मौत हुई है. पुलिस घटना के बाद फरार हुए वाहन का पता लगाने का प्रयास कर रही है. इसके लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.
पुलिस टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसे के समय मौके से कौन-कौन से वाहन गुजरे थे. सीसीटीवी फुटेज के अलावा घटनास्थल पर मौजूद लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि टक्कर मारने वाली कार की पहचान हो सके.
हादसे के कारणों की भी जांच
पुलिस हादसे से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच कर रही है. फिलहाल प्राथमिक जानकारी के आधार पर कार की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत की बात सामने आई है. फरार वाहन और उसके चालक की पहचान होने के बाद हादसे से जुड़ी स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी.
घटना के बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में जानकारी जुटाने के साथ वाहन की तलाश तेज कर दी है. वहीं, हादसे में 42 वर्षीय ऊदल की मौत से उसके परिवार में भी शोक का माहौल है.
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