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हिट एंड रन से दहला भरतपुर! 42 साल के ऊदल को कार ने मारी जोरदार टक्कर, चालक गाड़ी लेकर हुआ रफूचक्कर

Bharatpur News: भरतपुर के सेवर क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की टक्कर से स्कूटी सवार 42 वर्षीय ऊदल सिंह की मौके पर मौत हो गई. हादसे के बाद चालक कार लेकर फरार हो गया. पुलिस ने शव को मॉर्च्युरी भेजा है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए फरार आरोपी की तलाश में जुटी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Devendra singh
Published:Aug 20, 2026, 01:01 PM IST | Updated:Aug 20, 2026, 01:01 PM IST
हिट एंड रन से दहला भरतपुर! 42 साल के ऊदल को कार ने मारी जोरदार टक्कर, चालक गाड़ी लेकर हुआ रफूचक्कर
Image Credit: कार की टक्कर से स्कूटी सवार 42 वर्षीय ऊदल सिंह की मौके पर मौत.

Bharatpur News: सेवर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में स्कूटी सवार 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि भरतपुर की ओर आ रहे स्कूटी सवार को एक कार ने टक्कर मार दी. हादसे के बाद कार चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को मॉर्च्युरी में रखवाया. पुलिस अब टक्कर मारने वाले वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी है.

गांव से भरतपुर की ओर आ रहा था ऊदल

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मृतक की पहचान ऊदल सिंह के रूप में हुई है. वह भरतपुर जिले के कबई गांव का रहने वाला था और उसकी उम्र 42 वर्ष बताई गई है. जानकारी के अनुसार, ऊदल अपनी स्कूटी से गांव से भरतपुर के इंद्रा नगर की ओर आ रहा था. इसी दौरान सेवर थाना क्षेत्र में उसकी स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऊदल गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गया. हादसे के बाद कार चालक मौके पर नहीं रुका और वाहन लेकर वहां से फरार हो गया.

मौके पर ही हो गई मौत

हादसे के बाद आसपास से गुजर रहे राहगीरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलने पर गहनौली थाना पुलिस और सेवर थाना पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं. पुलिस के पहुंचने तक ऊदल की मौत हो चुकी थी.

पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को मॉर्च्युरी पहुंचाया. जहां मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.

फरार कार चालक की तलाश में जुटी पुलिस

सेवर थाने के एएसआई चंद्रभान ने बताया कि हादसे में ऊदल की मौत हुई है. पुलिस घटना के बाद फरार हुए वाहन का पता लगाने का प्रयास कर रही है. इसके लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

पुलिस टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसे के समय मौके से कौन-कौन से वाहन गुजरे थे. सीसीटीवी फुटेज के अलावा घटनास्थल पर मौजूद लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि टक्कर मारने वाली कार की पहचान हो सके.

हादसे के कारणों की भी जांच

पुलिस हादसे से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच कर रही है. फिलहाल प्राथमिक जानकारी के आधार पर कार की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत की बात सामने आई है. फरार वाहन और उसके चालक की पहचान होने के बाद हादसे से जुड़ी स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी.

घटना के बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में जानकारी जुटाने के साथ वाहन की तलाश तेज कर दी है. वहीं, हादसे में 42 वर्षीय ऊदल की मौत से उसके परिवार में भी शोक का माहौल है.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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