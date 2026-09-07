/भरतपुर में दर्दनाक हादसा: मलबे में दबे 6 लोग, CM भजनलाल पहुंचे अस्पताल

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Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर जिले के सेवर कस्बे में सोमवार यानी 7 अगस्त को मकान की दीवार अचानक ढह गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया. हादसे में मलबे के नीचे दबने से 6 लोग घायल हो गए. यह हादसा सिकलीगर मोहल्ले का बताया जा रहा है. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे सभी घायलों को बाहर निकाला गया और तत्काल भरतपुर के आरबीएम अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया, जिसकी पहचान 80 वर्षीय बुजुर्ग प्रेमवती के रूप में हुई. वहीं, बाकी 5 घायलों का RBM अस्पताल में इलाज जारी है.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी घायलों का हाल जानने के लिए आरबीएम अस्पताल पहुंचे. उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और चिकित्सकों से इलाज के बारे में जानकारी ली.
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