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भरतपुर में दर्दनाक हादसा: मलबे में दबे 6 लोग, CM भजनलाल पहुंचे अस्पताल

भरतपुर के सेवर कस्बे में मकान की दीवार अचानक ढहने से मलबे में दबकर 6 लोग घायल हो गए. सभी को RBM अस्पताल ले जाया गया, जहां 80 वर्षीय प्रेमवती को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. 5 घायलों का इलाज जारी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Devendra singh
Published:Sep 07, 2026, 06:17 PM IST | Updated:Sep 07, 2026, 06:17 PM IST
भरतपुर में दर्दनाक हादसा: मलबे में दबे 6 लोग, CM भजनलाल पहुंचे अस्पताल
Image Credit: Bharatpur News

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर जिले के सेवर कस्बे में सोमवार यानी 7 अगस्त को मकान की दीवार अचानक ढह गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया. हादसे में मलबे के नीचे दबने से 6 लोग घायल हो गए. यह हादसा सिकलीगर मोहल्ले का बताया जा रहा है. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे सभी घायलों को बाहर निकाला गया और तत्काल भरतपुर के आरबीएम अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया, जिसकी पहचान 80 वर्षीय बुजुर्ग प्रेमवती के रूप में हुई. वहीं, बाकी 5 घायलों का RBM अस्पताल में इलाज जारी है.

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी घायलों का हाल जानने के लिए आरबीएम अस्पताल पहुंचे. उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और चिकित्सकों से इलाज के बारे में जानकारी ली.

खबर अपडेट की जा रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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