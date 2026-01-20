भरतपुर में राजीविका की महिलाओं से 96 लाख की ठगी, स्वरोजगार के नाम पर सपने दिखाकर लूटा गया पैसा

Rajasthan Crime: भरतपुर की 29 से ज्यादा महिलाओं से 96 लाख की ठगी हो गई है. इन महिलाओं को स्वरोजगार का सपना दिखाने वाले पति-पत्नी ने उन्हें लाखों के सपने दिखाए थे. किसी को ज्वेलरी डिजाइनर बनने का झांसा दिया था तो किसी की चूड़ी फैक्ट्री खुलवाने का वादा किया था. महिलाओं ने इन सपनों के चलते घर-जमीन गहने बेच कर लोन लिया. किसी-किसी ने तो लोन की बात घर पर बताई ही नहीं. अब उनका कहना है हम घर पर क्या जवाब देंगी? अब जिला परिषद सीईओ से लेकर पुलिस थाने का चक्कर लगा रही हैं.

पीड़ित महिलाएं कहती हैं कि- पति ने साफ कह दिया है कि अगर रुपए वापस नहीं आए तो घर मत लौटना. वहीं, एक महिला ने पति के साथ सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों की भीड़ के गेट खटखटाने के कारण बच गए.

पहले पूरा मामला समझिए:

अप्रेल 2025 में जिला कार्यालय राजीविका के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (DMJB) निखिल और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर लाइव नॉन फार्म (DMNF) रिचा यादव ने राजीविका में काम करने वाली महिलाओं को ऑफिस बुलाया था. दोनों ने ही महिलाओं को शिव सिन्हा नाम के एक व्यक्ति से मिलवाया था.

शिव सिन्हा और उसकी पत्नी पूनम ने रोजगार में मुनाफे के लिए मशीनें लगाने का झांसा दिया. दोनों ने चूड़ी, साड़ी और सैनेटरी पेड लगाने की मशीन देने की बात कही. इसके बाद कुछ महिलाओं को मशीनों के पार्ट्स दे दिए. जब पूरी मशीन के बारे में पूछा तो टालमटोल करने लगे. हमने सभी ने रुपए कैश में दिए थे. इसके बाद जब उनसे मशीनों को लेकर संपर्क किया तो कोई जवाब नहीं मिला न ही उन्होंने कॉल उठाया.

महिलाओं ने जिला कार्यालय में अधिकारियों के पास कॉल किए लेकिन, उन्हें कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला. कुछ महिलाओं ने ब्याज पर रुपए लेकर उन्हें दिया था तो कुछ महिलाओं ने अपने गहने गिरवी रखकर पैसे दिए थे. महिलाओं ने सोमवार को थाने के बाहर प्रदर्शन किया और आरोपियों को पकड़ने की मांग की. इससे पहले रविवार को 29 महिलाओं ने थाने में शिकायत दी थी.

पहाड़ी के गोपालगढ़ की निवासी बबली और उसके पति रविराज ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और सुसाइड की कोशिश की. जब काफी देर तक दोनों बाहर नहीं निकले तो ग्रामीणों ने दरवाजा खटखटा कर उन्हें बाहर बुलाया. बबली कहती हैं- मैंने अपने परिवार को समस्या में डाल दिया है. पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा. घर गिरवी रखा है, मेरी वजह से पति बच्चे सभी सड़क पर आ जाएंगे. इसलिए मैंने और मेरे पति सुसाइड करने की सोची था.

ज्वेलरी का काम खुलवाने का झांसा

बबली ने बताया- शिव सिन्हा ने कहा था कि हम आपके लिए ज्वेलरी का काम खुलवाएंगे. चूड़ियों में नग लगाने का काम खुलवाएंगे. उससे आपको 70 हजार महीने की सेल होगी. शिव ने कहा था कि तुम अपना घर गिरवी रख दो और पैसे जमा करवा दो. इसके बाद मैंने 6 लाख रुपए में अपना घर गिरवी रखवा दिया. शिव ने कहा था कि मैं अपने NGO से आपको 5 लाख का फंड दिलाऊंगा.

खेत गिरवी 25 को रजिस्ट्री हो जाएगी

सावित्री निवासी बुरानी ने बताया कि मुझे शिव सिन्हा ने चूड़ी में नग लगाने की मशीन लगाने के झांसा दिया था. शिव ने सावित्री से कहा कि मैं तुम्हे अपनी NGO की तरफ से फंड दिलाऊंगा. जिसमें तुम्हें 15 लाख का फंड मिलेगा. हमारी आर्थिक स्थिति खराब थी. इसलिए मैंने अपना 1 बीघा खेत 6 लाख में गिरवी रख दिया. जिसे खेत गिरवी रखा है वह 25 जनवरी को अपने नाम खेत की रजिस्ट्री करवा लेगा.

सावित्री ने बताया- शिव ने झांसा दिया था कि इससे तुम्हें 50 हजार रुपए महीने तक की कमाई होगी. 24 जनवरी को सावित्री ने शिव को पैसे दे दिए. उसने पैसे लेकर कोई सामान नहीं दिया था. शिव ने कहा था- 16 जनवरी को चेक दे दिया जाएगा. सावित्री ने कुछ कैश और ऑनलाइन रुपए शिव को दिए थे. सावित्री का पति रमेश चंद मजदूरी करता है. सावित्री के पति के पास 2 बीघा जमीन थी. उसमें से 1 बीघा कर्ज के चलते पहले ही बिक गई. अब सावित्री के पास जमीन नहीं है.

सुसाइड ही दिख रहा है अंतिम रास्ता- पीड़ित

शिमला निवासी नगला कलां ने बताया कि मैंने शिव सिन्हा को 9 लाख रुपए दिए थे. पति के डर की वजह से FIR में 5 लाख 50 हजार रुपए लिखवाए. अगर पति को 9 लाख के बारे में पता लगा तो, वह मुझे घर बाहर निकाल देगा. इसलिए मुझे डर है. वैसे ही अब पैसे तो, मिलने नहीं सुसाइड करने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचा.



