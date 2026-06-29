/बाथरूम जाते समय व्यक्ति को काटा सांप, बोतल में लेकर पहुंचा अस्पताल, डॉक्टर के उड़े होश

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Bharatpur Snakebite: राजस्थान के भरतपुर के बयाना इलाके में देर रात एक सांप ने एक व्यक्ति के पैर में काट लिया. व्यक्ति सांप को प्लास्टिक की बोतल में बंद कर अस्पताल लेकर पहुंचा. अस्पताल पहुंचने पर व्यक्ति ने डॉक्टर को बताया कि इसी सांप ने उसे काटा है. इसके बाद उस व्यक्ति का इलाज शुरू किया गया. फिलहाल व्यक्ति की हालत ठीक है.
रात में बाथरूम जाते समय सांप पर पड़ा पैर
सालाबाद गांव के रहने वाले जोगेंद्र ने बताया कि रात करीब 2 बजे मैं बाथरूम में जा रहा था. सीढ़ियों पर अचानक मैंने सांप पर पैर रख दिया, तभी सांप ने मुझे काट लिया और काटने के बाद सांप पैर से लिपट गया.
सांप को बोतल में बंद कर अस्पताल पहुंचा युवक
सांप को मैं बोतल में रखकर अस्पताल लेकर पहुंचा. अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स को मैंने बताया कि इसी सांप ने मुझे काटा है. तब अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स ने मेरा इलाज शुरू किया. अब जोगेंद्र पूरी तरह से स्वस्थ है. जोगेंद्र को सांप उनके ही मकान में काटा था. बाथरूम के रास्ते में पशु बंधे हुए थे, वहां पर सांप बैठा था. अंधेरा होने के कारण जोगेंद्र को सांप दिखाई नहीं दिया. जोगेंद्र को कॉमन करैत नाम की प्रजाति के सांप ने काटा था.
सांप को देख अस्पताल में मचा हड़कंप
जब जोगेंद्र सांप को बोतल में बंद कर अस्पताल पहुंचा, तो अस्पताल के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. जिसके बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने तुरंत डॉक्टर जोगेंद्र को बुलाया और पीड़ित जोगेंद्र को तुरंत उपचार दिया गया.
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