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बाथरूम जाते समय व्यक्ति को काटा सांप, बोतल में लेकर पहुंचा अस्पताल, डॉक्टर के उड़े होश

Bharatpur Snakebite: भरतपुर के बयाना क्षेत्र में एक युवक को रात के समय घर में कॉमन करैत सांप ने काट लिया. युवक ने सूझबूझ दिखाते हुए सांप को प्लास्टिक की बोतल में बंद किया और उसे साथ लेकर अस्पताल पहुंच गया, जिससे डॉक्टरों को सांप की पहचान कर तुरंत उपचार शुरू करने में मदद मिली.

Edited byAman SinghReported byDevendra singh
Published: Jun 29, 2026, 02:01 PM|Updated: Jun 29, 2026, 02:01 PM
बाथरूम जाते समय व्यक्ति को काटा सांप, बोतल में लेकर पहुंचा अस्पताल, डॉक्टर के उड़े होश
Image Credit: Bharatpur SnakebiteSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bharatpur Snakebite: राजस्थान के भरतपुर के बयाना इलाके में देर रात एक सांप ने एक व्यक्ति के पैर में काट लिया. व्यक्ति सांप को प्लास्टिक की बोतल में बंद कर अस्पताल लेकर पहुंचा. अस्पताल पहुंचने पर व्यक्ति ने डॉक्टर को बताया कि इसी सांप ने उसे काटा है. इसके बाद उस व्यक्ति का इलाज शुरू किया गया. फिलहाल व्यक्ति की हालत ठीक है.

रात में बाथरूम जाते समय सांप पर पड़ा पैर

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सालाबाद गांव के रहने वाले जोगेंद्र ने बताया कि रात करीब 2 बजे मैं बाथरूम में जा रहा था. सीढ़ियों पर अचानक मैंने सांप पर पैर रख दिया, तभी सांप ने मुझे काट लिया और काटने के बाद सांप पैर से लिपट गया.

सांप को बोतल में बंद कर अस्पताल पहुंचा युवक

सांप को मैं बोतल में रखकर अस्पताल लेकर पहुंचा. अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स को मैंने बताया कि इसी सांप ने मुझे काटा है. तब अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स ने मेरा इलाज शुरू किया. अब जोगेंद्र पूरी तरह से स्वस्थ है. जोगेंद्र को सांप उनके ही मकान में काटा था. बाथरूम के रास्ते में पशु बंधे हुए थे, वहां पर सांप बैठा था. अंधेरा होने के कारण जोगेंद्र को सांप दिखाई नहीं दिया. जोगेंद्र को कॉमन करैत नाम की प्रजाति के सांप ने काटा था.

सांप को देख अस्पताल में मचा हड़कंप

जब जोगेंद्र सांप को बोतल में बंद कर अस्पताल पहुंचा, तो अस्पताल के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. जिसके बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने तुरंत डॉक्टर जोगेंद्र को बुलाया और पीड़ित जोगेंद्र को तुरंत उपचार दिया गया.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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