भरतपुर सोनार हवेली धर्मांतरण केस, प्रोफेट बजिंदर सिंह के खातों में करोड़ों का लेनदेन

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर की अटल बंद थाना पुलिस आज प्रोफेट बजिंदर को मानसा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर भरतपुर लेकर आई. प्रोफेट बजिंदर को अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-4 में पेश किया गया. जज ने प्रोफेट बजिंदर को 15 दिन के लिए सेवर जेल भेज दिया है. 12 फरवरी 2024 को भरतपुर के सोनार हवेली में धर्मांतरण पकड़ा गया था. मामले की जांच में प्रोफेट बजिंदर का नाम सामने आया था.

30 फरवरी 2024 को हुई थी FIR

इस मामले में FIR करवाने संदीप कुमार के वकील उत्तम सिंह ने बताया कि 11 फरवरी 2024 को सोनार हवेली में एक धर्मान्तरण का मामला पकड़ा था, जिसके बाद 30 फरवरी को अटल बंद थाने में FIR दर्ज करवाई गई थी. इस मामले में अटलबंद थाना पुलिस प्रोफेट बजिंदर सिंह को चंडीगढ़ जेल से भरतपुर लेकर आई है. बजिंदर सिंह दुष्कर्म के मामले में जेल में सजा काट रहा है.

लोगों को हिन्दू धर्म के लिए खिलाफ उकसाया जा रहा था

सोनार हवेली में बच्चे, गरीब महिलाओं, व्यक्तियों और बीमार लोगों को धर्म सभा के नाम पर बुलाया गया था. वहां पर लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था थी. वहां पर बड़ी-बड़ी टीवी लगाकर प्रोफेट बजिंदर सिंह के वीडियो दिखाए जा रहे थे. वहां मौजूद लोगों को हिन्दू धर्म के देवी-देवताओं के खिलाफ नफरत के लिए उकसाया जा रहा था. अपने धर्म के लिए उकसाया जा रहा था. धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था.

बजिंदर सिंह धर्मांतरण के कार्यक्रमों के लिए देता था पैसे

मौके से कई बाइबल और आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई थी. पुलिस ने मौके से कई लोगों को शांतिभंग की धारा में गिरफ्तार किया गया था. मामले की जांच करते हुए पुलिस ने तीन लोगों की गिरफ्तारी की गई थी. जांच में यह सामने आया कि यह कार्यक्रम प्रोफेट बजिंदर सिंह द्वारा करवाया जा रहा है.

प्रोफेट बजिंदर सिंह के द्वारा ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए पैसे भी दिए जाते हैं, जिस खाते में पैसा जा रहा था, उसकी जांच की गई तो यह पता लगा की पिछले कई सालों से करोड़ों रुपये का लेनदेन हो चुका है. बजिंदर सिंह के खातों की जांच में मिला कि उसके खाते में विदेश से पैसा आता है. प्रोफेट बजिंदर सिंह के कई खाते सीज भी किये थे. आज प्रोफेट बजिंदर सिंह को 15 दिन के लिए सेवर जेल भेज दिया गया है.

