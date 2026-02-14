भरतपुर स्थापना दिवस पर गरजा इतिहास का गौरव! राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दिलाई शौर्य की याद

Bharatpur News: संगोष्ठी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यमंत्री खर्रा ने कहा कि रियासत काल में यदि किसी रियासत के नागरिकों को अपने राज्य पर सर्वाधिक गर्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उनमें भरतपुर रियासत प्रमुख रही है. उन्होंने कहा कि स्थापना काल से लेकर आजादी तक के इतिहास में चाहे विदेशी आक्रांताओं का दौर रहा हो, चाहे व्यापारी के रूप में आई ईस्ट इंडिया कंपनी का समय हो अथवा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश क्राउन का शासन-हर कालखंड में भरतपुर रियासत अजेय रही और कोई भी आक्रांता इसे पराजित नहीं कर सका.

उन्होंने कहा कि महाराजा सूरजमल एवं उनकी अर्धांगिनी महारानी किशोरी देवी के कालखंड में भरतपुर ने न केवल युद्धों में विजय प्राप्त की, बल्कि पराजित और शरणार्थियों को आश्रय देकर सेवा एवं मानवता का उदाहरण भी प्रस्तुत किया. इसके पश्चात महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर चित्तौड़गढ़ के अष्टधातु द्वार को भरतपुर के लोहागढ़ किले में स्थापित कराया, जो आज भी वीरता का प्रतीक है.

राज्यमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता के बाद इतिहास लेखन में कई बार धरातलीय सच्चाइयों से भिन्न विवरण प्रस्तुत किए गए. उन्होंने कहा कि भारत एवं भरतपुर की गौरवशाली सभ्यता, संस्कृति और इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी का दायित्व है. भूतकाल के श्रेष्ठ कार्यों को वर्तमान में आगे बढ़ाते हुए भविष्य के लिए प्रेरणा लेना आवश्यक है, ताकि युवाओं में अपने पूर्वजों, गांव, राज्य और राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना विकसित हो सके.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अद्वितीय शौर्य का प्रमाण

डीग-कुम्हेर विधायक डॉ. शैलेश सिंह ने कहा कि महाराजा सूरजमल ने अपने जीवनकाल में लगभग 80 से अधिक युद्धों में विजय प्राप्त की, जो उनके अद्वितीय शौर्य का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि किशोरी महल में कार्यक्रम आयोजित होना इस बात का प्रतीक है कि महारानी किशोरी देवी का महाराजा सूरजमल के जीवन और शासन में महत्वपूर्ण योगदान रहा. आज सोशल मीडिया और इतिहासकारों के लेखन के माध्यम से युवाओं को अपने गौरवशाली अतीत को जानने का अवसर मिल रहा है.



जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने कहा कि भरतपुर प्रारंभ से ही एक शक्तिशाली और अपराजित रियासत रही है. भरतपुर के इतिहास, संस्कृति और पराक्रम की गाथा को युवा पीढ़ी तक पहुंचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है. उन्होंने बताया कि जिले के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं तथा नागरिकों से स्थापना दिवस के सभी कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की.

कार्यक्रम के दौरान राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ने स्वच्छता सप्ताह के अंतर्गत विशेष स्वच्छता एवं जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. साथ ही श्री भगवान महावीर सहायता समिति की ओर से आयोजित समारोह में दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, कैलीपर बैसाखी एवं वॉकिंग स्टिक सहित विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए गए.

इस दौरान कार्यक्रम में बीडीए आयुक्त कनिष्क कटारिया, एडीएम प्रशासन घनश्याम शर्मा, सिटी राहुल सैनी, एसडीएम भारती गुप्ता, गिरधारी तिवारी, जिला समन्वयक लोहागढ़ विकास परिसर योगेश शर्मा, संयोजक अनुराग गर्ग, गिरधारी गुप्ता, महावीर समिति संस्था सचिव डॉ. यू.एस. जुरैल, समिति कार्यकारिणी सदस्य कुमारी आदित्या लवानिया, चन्द्रशेखर शर्मा, कार्यालय अधीक्षक कृष्ण कुमार शर्मा, टेक्निशियन उमेशचंद शर्मा एवं नगेन्द्र शर्मा सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे.