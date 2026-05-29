/भरतपुर में शिक्षक भवानी सिंह की हार्ट फेल्योर से मौत, जनगणना कार्य में जुटे थे टीचर

Bharatpur News: भरतपुर जिले के थाना हलैना क्षेत्र के गांव बेवर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक भवानी सिंह पुत्र हेमाराम की हृदय गति रुकने से मौत हो गई. भवानी सिंह जाट समाज से संबंध रखते थे और उनकी आयु करीब 39 वर्ष थी. वह मूल रूप से गांव ढाका की ढाणी, तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू के निवासी थे.

देर शाम अचानक बिगड़ी तबीयत

जानकारी के अनुसार भवानी सिंह 28 मई को गांव बेवर में जनगणना कार्य में लगे हुए थे. पूरे दिन सरकारी कार्य पूरा करने के बाद वह देर शाम कस्बा हलैना लौटे. इसी दौरान उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई. हालत खराब होने पर मकान मालिक और आसपास के लोगों ने तुरंत उन्हें कस्बे के सरकारी अस्पताल पहुंचाया.

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अस्पताल में चिकित्सकों ने किया मृत घोषित

सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों ने शिक्षक भवानी सिंह की जांच की, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई. विद्यालय स्टाफ और परिचितों ने भी घटना पर दुख जताया.

परिवारजनों ने थाने में दी रिपोर्ट

घटना की जानकारी मिलने पर 29 मई को मृतक के परिजन हलैना पहुंचे. इसके बाद परिवारजनों ने हलैना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई. मामले की सूचना पर थाना प्रभारी बिजेंद्र सिंह ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और आवश्यक कार्रवाई शुरू की.

क्षेत्र में शोक का माहौल

अचानक हुई शिक्षक की मौत से गांव बेवर, हलैना और उनके पैतृक गांव में शोक का माहौल बना हुआ है. जनगणना जैसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्य के दौरान हुई इस घटना ने सभी को भावुक कर दिया.

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