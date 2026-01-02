Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

गांव की महिलाओं की बढे़गी इनकम, इस सरकारी योजना किराए पर मिल जाएंगे ट्रैक्टर और मशीन

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर में राजीविका के महिलाओं को ट्रैक्टर कस्टम हायर सेंटर (CHC) परियोजना के तहत ट्रैक्टर दिए गए हैं, जिससे महिलाओं की इनकम बढे़गी. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Devendra singh
Published: Jan 02, 2026, 03:40 PM IST | Updated: Jan 02, 2026, 03:40 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में फर्राटे सी दौड़ेगी ट्रेन, यहां बनेगा देश का पहला हाई स्पीड ट्रेन ट्रायल ट्रैक
7 Photos
RAJASTHAN GOVERNMENT PROJECT

राजस्थान में फर्राटे सी दौड़ेगी ट्रेन, यहां बनेगा देश का पहला हाई स्पीड ट्रेन ट्रायल ट्रैक

राजस्थान को मार्च में मिल सकती है स्लीपर वंदे भारत ट्रेन, पलक झपकते ही पहुंच जाएंगे दिल्ली-अहमदाबाद!
6 Photos
Rajasthan news

राजस्थान को मार्च में मिल सकती है स्लीपर वंदे भारत ट्रेन, पलक झपकते ही पहुंच जाएंगे दिल्ली-अहमदाबाद!

राजस्थान में फिर पलटी मारेगा मौसम, घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में फिर पलटी मारेगा मौसम, घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी

Barmer Weather Update: मावठ के बाद बाड़मेर ने ओढ़ी कोहरे की चादर, सर्द हवाओं ने छुड़ाई लोगों की धूजणी
6 Photos
barmer weather update

Barmer Weather Update: मावठ के बाद बाड़मेर ने ओढ़ी कोहरे की चादर, सर्द हवाओं ने छुड़ाई लोगों की धूजणी

गांव की महिलाओं की बढे़गी इनकम, इस सरकारी योजना किराए पर मिल जाएंगे ट्रैक्टर और मशीन

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर कलेक्ट्रेट में राजीविका के महिलाओं को 6 ट्रैक्टर दिए गए. सभी ट्रैक्टर को कलेक्टर कमर चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह सभी ट्रैक्टर कस्टम हायर सेंटर (CHC) परियोजना भारत सरकार के कृषि किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं. इसका उद्देश्य आधुनिक कृषि यंत्र किसानों को किराए पर उपलब्ध करवाना है.

कलेक्टर कमर चौधरी ने बताया कि कस्टम हायर सेंटर योजना के अंतर्गत यह केंद्र और राज्य की जॉइंट योजना है. इसके अंतर्गत गांव-गांव में कस्टम हायर सेंटर खोले जाते हैं. इसका उद्देश्य है कि किसानों को गांव के लेबल पर कस्टम हायर सेंटर पर किराए पर मशीन मिल सकें, जिससे किसान ट्रैक्टर, रोटावेटर ले सकें. इससे किसानों को आसानी रहती है, जिन किसानों के पास खुद का ट्रैक्टर नहीं वह किसान कस्टम हायर सेंटर से किराए पर ले सकता है.

हर ट्रैक्टर के लिए 7 लाख की सब्सिडी और 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है. 7 लाख की सब्सिडी सरकार ने एडवांस में दी थी. 6 CLF को पहले फेज में ट्रैक्टर दिए गए हैं. इसका उद्देश्य राजीविका की महिलाओं की इनकम बढ़ सकें क्योंकि यह ट्रैक्टर किराए पर दिए जा सकेंगे. साथ ही किसानों को मशीन आसानी से किराए पर मिल सकें. आज उच्चैन, सेवर, कुम्हेर, भुसावर, बयाना, रूपवास CLF के लिए ट्रैक्टर दिए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कस्टम हायर सेंटर (CHC) परियोजना भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध करवाना है. यह योजना विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए उपयोगी है. इस परियोजना में सरकार द्वारा 7 लाख की सब्सिडी दी जाती है और कलस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) द्वारा 3 लाख का निवेश किया जा रहा है. कृषि के मशीनों के लिए उसकी खरीद और मालिकाना हक पूरा CLF के पास रहेगा.

क्या है कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) परियोजना?
बता दें कि कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) परियोजना एक सरकारी पहल है. इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी और उपकरण किफायती दरों पर किराए पर उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिससे कृषि के कामों में दक्षता बढ़ती है और महंगे उपकरण खरीदने की उनकी जरूरत खत्म होती है. यह योजना कृषि यांत्रिकीकरण के तहत चलाई जाती है और इसके संचालन का जिम्मा किसानों, FPO, सहकारी समितियों या निजी उद्यमियों के पास होता है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bharatpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news