Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bharatpur
  • /Bharatpur:'धीरे चलाओ'... महिलाओं की चेतावनी के बावजूद नहीं माना ड्राइवर, पलटी ट्रॉली और चली गई 2 जान

Bharatpur:'धीरे चलाओ'... महिलाओं की चेतावनी के बावजूद नहीं माना ड्राइवर, पलटी ट्रॉली और चली गई 2 जान

भरतपुर के वैर थाना क्षेत्र में रायपुर गांव के पास खेतों में मजदूरी के लिए जा रही महिलाओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई. हादसे में 15 महिलाओं में से 11 घायल हो गईं, जिनमें मिथलेश और धौरी की अस्पताल में मौत हो गई. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byDevendra singh
Published: Jul 02, 2026, 05:00 PM|Updated: Jul 02, 2026, 05:00 PM
Bharatpur:'धीरे चलाओ'... महिलाओं की चेतावनी के बावजूद नहीं माना ड्राइवर, पलटी ट्रॉली और चली गई 2 जान
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीरSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर जिले के वैर थाना इलाके के रायपुर गांव के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई. ट्रैक्टर ट्रॉली में 15 महिलाएं सवार थी, जिसमें 11 महिलाओं को गंभीर चोट आई. 11 घायलों को तुरंत आरबीएम अस्पताल लाया गया, जहां मिथलेश और धौरी नाम की महिलाओं को मृत घोषित कर दिया. सभी महिलाएं खेत पर मजदूरी के लिए जा रही थी.

वीरेंद्र निवासी वैर कस्बा ने बताया कि आज वैर कस्बे से कुछ महिलाएं ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर मजदूरी करने के लिए जा रहीं थी, जिसमें मेरी पत्नी मिथलेश भी शामिल थी. ट्रैक्टर-ट्रॉली में करीब 15 महिलाएं सवार थी. ड्राइवर ट्रैक्टर को काफी तेज चला रहा था. उससे महिलाओं ने ट्रैक्टर को धीरे चलाने को कहा लेकिन, ड्राइवर नहीं माना और ट्रैक्टर ट्रॉली को तेज ही चलाता रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

अचानक पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली

रायपुर गांव के पास अचानक ट्रैक्टर-ट्रॉली का पहिया गड्ढे में चला गया, जिससे ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई. राहगीरों ने हादसे को देखा तो, उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने एम्बुलेंस और निजी वाहनों से सभी को वैर अस्पताल पहुंचाया, जहां से 11 महिलाओं को आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया.

आरबीएम अस्पताल धौरी और मिथलेश को मृत घोषित कर दिया गया. वहीं, 9 महिलाओं का इलाज जारी है. पुलिस ने मिथलेश और धौरी के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है.

दो महिलाओं की मौत

वैर SHO धीरेंद्र ने बताया कि आज सुबह सूचना मिली थी कि कुछ महिलाएं रायपुर गांव से खेतों में कृषि कार्य करने के लिए जा रहीं थी. रायपुर गांव के पास ही ट्रैक्टर-ट्रॉली के सामने कोई जानवर आ गया, जिससे ट्रैक्टर-ट्रॉली सड़क किनारे एक गड्ढे में पलट गई. घटना में दो महिलाओं की मौत हो गई. अन्य महिलाएं घायल हैं, वह सुरक्षित हैं मामले की जांच चल रही है.

मिथलेश के पति वीरेंद्र ने बताया कि धौरी के पति दान सिंह का खेत था. वह आज सुबह अपनी पत्नी के साथ वैर कस्बे की जाटव बस्ती में आया था. वह बस्ती से अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में 15 महिलाओं को खेत में काम करवाने के लिए लेकर गया था. दान सिंह ही ट्रैक्टर ट्रॉली चला रहा था. ट्रैक्टर-ट्रॉली काफी स्पीड में थी इसलिए वह अनियंत्रित होकर पलट गई. घटना में दान सिंह की पत्नी धौरी की भी मौत हो गई.

दान सिंह अपनी पत्नी धौरी को लेकर तुरंत अस्पताल के लिए लेकर चला गया लेकिन, वह बाकी महिलाओं को वहीं पड़ा छोड़ गया. राहगीरों ने जब महिलाओं को देखा तो, उन्होंने पुलिस को सूचना दी, तब जाकर सभी महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया गया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bharatpur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

दन्तोर में भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर-कार की टक्कर में युवक की दर्दनाक मौत

अलवर में अनियंत्रित वैगनआर कार चारपाई पर चढ़ी, 60 वर्षीय महिला की मौत, बेटा गंभीर घायल

सड़क पार कर रहे युवक को स्कॉर्पियो ने कुचला, छह बहनों के इकलौते भाई की मौत

ट्रेंडिंग न्यूज़

Tonk News: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने छीन लिया 6 बहनों का इकलौता भाई, मन्नतों से था मांगा

राजस्थान में सोना-चांदी हुआ और महंगा, एक ही दिन में सोने में ₹2,890 तक की बड़ी छलांग, चांदी भी ₹5,000 उछली

डकैत जगन गुर्जर का हुआ अंतिम संस्कार, गांव बना पुलिस छावनी

घुमंतू और अर्धघुमंतू समाज के CM आवास कूच के दौरान पुलिस पर पथराव, लाठीचार्ज और आंसू गैस से मची भगदड़

यमुना जल बंटवारा: 34,102 करोड़ की पाइपलाइन से राजस्थान के 4 जिलों में आएगी खुशहाली, जानिए पूरी प्लानिंग और कब से शुरू होगा लाभ

धौलपुर में मंदिर बना चोरों का निशाना, बदमाश उड़ा ले गए 70 पीतल के घंटे

क्या है ई-मित्र WhatsApp सेवा?, जहां केवल Hii लिखकर भेजने से हो सकेंगे घर बैठे कई काम

देर रात होटल में घुसा लेपर्ड, पालतू कुत्ते का किया शिकार, सूझबूझ से होटलकर्मी की बची जान, सुबह छोड़ दी नौकरी

झुंझुनूं में स्कूल बस को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, CCTV में कैद हुआ हादसा, छात्र ने छलांग लगाकर बचाई जान

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज से मानसून एक्टिव, इन संभागों में झमाझम बारिश का अलर्ट

सीकर-चूरू से लग्जरी गाड़ियों में पहुंचते थे जुआरी, भाजपा नेता के बंद मकान में चल रहा था जुए का अड्डा

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते, खरीदारी से पहले देखें आज के ताजा रेट

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

सोना-चांदी के दामों में बड़ी गिरावट, बाजार में मची खलबली! जानें ताजा रेट

चांदी ने मारी छलांग, सोना रहा जस का तस! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

राजस्थान में बारिश का नया दौर शुरू! 16 जिलों में भीगने को तैयार रहें लोग, अलर्ट जारी

छुट्टियों के बाद स्कूल पहुंचे बच्चे, दरी में निकला जहरीले बिच्छुओं का ढेर

Hanumangarh: 21 साल के भाई ने अपने से 5 साल छोटी बहन से किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

2 जुलाई से बदल जाएगा राजस्थान का मौसम! 80 KM/H की तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी

अजमेर में दिल दहला देने वाली वारदात, पत्नी की हत्या के बाद कंधे पर शव लेकर घूमता रहा पति

अलवर में नौकरी छूटने के बाद 42 वर्षीय व्यक्ति ने दी जान, बेरोजगारी और तनाव बना वजह!

सड़क पर उतरे ग्रामीण, लगा लंबा जाम! आखिर किस बात पर भड़का झालावाड़ के ग्रामीणों का गुस्सा?

झालावाड़ में खेत के रास्ते को लेकर दो पक्षों में खूनी झड़प, एक बुजुर्ग महिला की मौत, 4 घायल

7 दिन की देरी के बाद राजस्थान में मानसून की धमाकेदार एंट्री, जयपुर, कोटा, उदयपुर समेत कई संभागों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी

जयपुर सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में भारी उछाल, खरीदारी से पहले जान लें आज का रेट

चूरू के सरकारी अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूता के सोने के झुमके गायब, चोरी का आरोप

सांवलियाजी दर्शन जा रहे दो दोस्तों में हो गया झगड़ा, चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उतार दिया मौत के घाट

राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, पूछा- हाई सिक्योरिटी जेलों में कैसे पहुंच रहे मोबाइल और कैमरे ?

2016 के बाद झुंझुनूं में फिर सामने आया बड़ा कैश घोटाला, ATM कैश वैन छोड़कर दो कर्मचारी फरार, 1 करोड़ से अधिक गबन की आशंका

Photos: राजस्थान में मानसून की धमाकेदार एंट्री से कोटपूतली में हुई बारिश, खिले किसानों के चेहरे

सीकर में भरभरा कर बरस रहे बादल, झमाझम बारिश ने गर्मी से दी राहत, जलभराव बना मुसीबत

राजस्थान में मानसून की एंट्री, 25 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट

अनूपगढ़ में नशे ने उजाड़ा एक और घर, 5 महीने पहले हुई थी शादी, इंजेक्शन लगाने के बाद युवक की मौत

NTPC परीक्षा देने निकली विवाहिता ने लगाए गंभीर आरोप, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म का केस दर्ज

राजस्थान में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का फंडिंग एजेंट गिरफ्तार

TAGS:
Bharatpur news
Rajasthan News

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Bharatpur:'धीरे चलाओ'... महिलाओं की चेतावनी के बावजूद नहीं माना ड्राइवर, पलटी ट्रॉली और चली गई 2 जान
Bharatpur news
2
Rajasthan Crime
3
Jalore News
4
Rajasthan Crime
5
Jhunjhunu news