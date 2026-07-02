/Bharatpur:'धीरे चलाओ'... महिलाओं की चेतावनी के बावजूद नहीं माना ड्राइवर, पलटी ट्रॉली और चली गई 2 जान

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर जिले के वैर थाना इलाके के रायपुर गांव के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई. ट्रैक्टर ट्रॉली में 15 महिलाएं सवार थी, जिसमें 11 महिलाओं को गंभीर चोट आई. 11 घायलों को तुरंत आरबीएम अस्पताल लाया गया, जहां मिथलेश और धौरी नाम की महिलाओं को मृत घोषित कर दिया. सभी महिलाएं खेत पर मजदूरी के लिए जा रही थी.

वीरेंद्र निवासी वैर कस्बा ने बताया कि आज वैर कस्बे से कुछ महिलाएं ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर मजदूरी करने के लिए जा रहीं थी, जिसमें मेरी पत्नी मिथलेश भी शामिल थी. ट्रैक्टर-ट्रॉली में करीब 15 महिलाएं सवार थी. ड्राइवर ट्रैक्टर को काफी तेज चला रहा था. उससे महिलाओं ने ट्रैक्टर को धीरे चलाने को कहा लेकिन, ड्राइवर नहीं माना और ट्रैक्टर ट्रॉली को तेज ही चलाता रहा.

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अचानक पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली

रायपुर गांव के पास अचानक ट्रैक्टर-ट्रॉली का पहिया गड्ढे में चला गया, जिससे ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई. राहगीरों ने हादसे को देखा तो, उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने एम्बुलेंस और निजी वाहनों से सभी को वैर अस्पताल पहुंचाया, जहां से 11 महिलाओं को आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया.

आरबीएम अस्पताल धौरी और मिथलेश को मृत घोषित कर दिया गया. वहीं, 9 महिलाओं का इलाज जारी है. पुलिस ने मिथलेश और धौरी के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है.

दो महिलाओं की मौत

वैर SHO धीरेंद्र ने बताया कि आज सुबह सूचना मिली थी कि कुछ महिलाएं रायपुर गांव से खेतों में कृषि कार्य करने के लिए जा रहीं थी. रायपुर गांव के पास ही ट्रैक्टर-ट्रॉली के सामने कोई जानवर आ गया, जिससे ट्रैक्टर-ट्रॉली सड़क किनारे एक गड्ढे में पलट गई. घटना में दो महिलाओं की मौत हो गई. अन्य महिलाएं घायल हैं, वह सुरक्षित हैं मामले की जांच चल रही है.

मिथलेश के पति वीरेंद्र ने बताया कि धौरी के पति दान सिंह का खेत था. वह आज सुबह अपनी पत्नी के साथ वैर कस्बे की जाटव बस्ती में आया था. वह बस्ती से अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में 15 महिलाओं को खेत में काम करवाने के लिए लेकर गया था. दान सिंह ही ट्रैक्टर ट्रॉली चला रहा था. ट्रैक्टर-ट्रॉली काफी स्पीड में थी इसलिए वह अनियंत्रित होकर पलट गई. घटना में दान सिंह की पत्नी धौरी की भी मौत हो गई.

दान सिंह अपनी पत्नी धौरी को लेकर तुरंत अस्पताल के लिए लेकर चला गया लेकिन, वह बाकी महिलाओं को वहीं पड़ा छोड़ गया. राहगीरों ने जब महिलाओं को देखा तो, उन्होंने पुलिस को सूचना दी, तब जाकर सभी महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया गया.