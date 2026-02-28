60 फीट रोड के लिए तोड़े जाएंगे 80 मकान-दुकानें, भरतपुर में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर तैयार

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर शहर में गोलपुरा रोड को 60 फीट चौड़ा करने की बड़ी योजना तेजी से आगे बढ़ रही है. भरतपुर नगर निगम प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर दिया है और प्रभावित मकान-दुकान मालिकों को 15 दिनों का अंतिम अल्टीमेटम दिया है.



राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई

नगर निगम की अतिक्रमण शाखा ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों की सख्ती से पालना करते हुए गोलपुरा रोड पर अवैध अतिक्रमण और निर्माण हटाने के नोटिस जारी किए हैं. कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट में 80 से अधिक मकान, दुकानें, मंदिर और कार्यालय अतिक्रमण की श्रेणी में पाए गए हैं. नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि सड़क की प्रस्तावित 60 फीट चौड़ाई के अनुसार लगाए गए निशान तक अतिक्रमण हटाना अनिवार्य है.



15 दिन में नहीं हटाया तो बुलडोजर चलेगा

प्रभावित व्यक्तियों को 15 दिनों के अंदर अतिक्रमण स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए हैं. यदि तय समयसीमा में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नगर निगम नियमानुसार बुलडोजर कार्रवाई करेगा. इससे दर्जनों परिवारों के सामने छत बचाने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है.

चार करोड़ की लागत से बनेगी नई सड़क

नगर निगम के एक्सईएन भरत कुमार ने बताया कि गोलपुरा रोड को 60 फीट चौड़ा करने के बाद वर्षों से चली आ रही जलभराव की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी. पहले चरण में नाला निर्माण होगा, उसके बाद 60 फीट चौड़ी सड़क और डिवाइडर बनाए जाएंगे. पूरे प्रोजेक्ट पर करीब चार करोड़ रुपये की लागत आएगी.



टेंडर और मुआवजा की व्यवस्था

नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई ने कहा कि अतिक्रमण हटने के बाद तुरंत टेंडर जारी कर सड़क निर्माण शुरू किया जाएगा. यदि किसी अतिक्रमणकारी के पास वैध पट्टा या दस्तावेज हैं, तो उसे नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा और पुनर्वास की उचित व्यवस्था भी की जाएगी.



यह प्रोजेक्ट भरतपुर शहर में ट्रैफिक जाम और जलभराव की समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, लेकिन अतिक्रमण हटाने से प्रभावित परिवारों के लिए चुनौतीपूर्ण समय शुरू हो गया है. नगर निगम ने सभी पक्षों से सहयोग की अपील की है ताकि विकास कार्य सुचारू रूप से पूरा हो सके.

