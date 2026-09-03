/'बेटा लौट आएगा...' 12 दिन तक टकटकी लगाए बैठा रहा परिवार, फिर इस हालत में मिला सोनू का शव, निकल गई चीख

Bharatpur News: भरतपुर के उच्चैन थाना क्षेत्र में 12 दिन से लापता चल रहे 17 वर्षीय बालक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. बालक की तलाश में परिवार के साथ पुलिस भी जुटी हुई थी. इसी बीच कुंदेर और मिलकपुर गांव के बीच एक पेड़ पर उसका शव मिलने की सूचना सामने आई. शव घर से करीब दो किलोमीटर की दूरी पर मिला.

मृतक की पहचान कुंदेर गांव निवासी 17 वर्षीय सोनू गुर्जर के रूप में हुई है. शव मिलने की खबर के बाद परिवार में कोहराम मच गया, वहीं ग्रामीणों में भी शोक की लहर दौड़ गई.

Add Zee News as a Preferred Source

12 दिन पहले दर्ज हुई थी गुमशुदगी

जानकारी के अनुसार सोनू गुर्जर पिछले 12 दिनों से लापता था. उसके अचानक गायब होने के बाद परिजनों ने उच्चैन थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने बालक की तलाश शुरू की और लगातार उसकी जानकारी जुटाने का प्रयास किया.

परिवार भी अपने स्तर पर सोनू की तलाश कर रहा था. 12 दिन बाद उसका शव मिलने की सूचना ने परिजनों को झकझोर दिया.

पेड़ पर मिला शव, मौके से मिले जूते और मोबाइल

कुंदेर और मिलकपुर गांव के बीच पेड़ पर बालक का शव मिलने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी. सूचना मिलते ही उच्चैन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया.

पुलिस को मौके से बालक के जूते और मोबाइल भी मिले हैं. इन वस्तुओं को महत्वपूर्ण साक्ष्य मानते हुए पुलिस ने इन्हें जांच में शामिल किया है. घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए पुलिस ने आसपास के क्षेत्र की भी पड़ताल की.

FSL और MOB टीम ने जुटाए साक्ष्य

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने FSL और MOB टीम को भी मौके पर बुलाया. दोनों टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर वहां से जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस अब बरामद सामान और घटनास्थल से मिले अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है. इसके बाद डॉक्टरों की टीम को मौके पर बुलाया गया और शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई.

मौत की परिस्थितियों की जांच में जुटी पुलिस

सोनू की मौत किन परिस्थितियों में हुई, फिलहाल यह साफ नहीं है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की पड़ताल कर रही है.

शव मिलने के बाद परिजन और ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे. 12 दिनों से बेटे की तलाश कर रहे परिवार के लिए यह खबर बेहद दुखद रही. फिलहाल पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सोनू की मौत की परिस्थितियों को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है.