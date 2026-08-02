/सोते हुए मां-बेटे के कमरे के बाहर चोरों ने पहले लगाई कुंडी, फिर उड़ा दिए करीब 7 लाख के गहने और नकदी

Bharatpur News: भरतपुर जिले के वैर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है. चोर एक मकान में उस समय घुस गए, जब घर में मां और बेटा सो रहे थे. आरोप है कि चोरों ने पहले दोनों को कमरे में बाहर से बंद कर दिया और फिर आराम से दूसरे कमरे में रखी अलमारी से लाखों रुपये के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

सीढ़ियों के रास्ते घर में दाखिल हुए चोर

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़ित राधेश्याम निवासी बयाना गेट ने वैर थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि घटना दोपहर करीब 3:30 बजे की है. उस समय वह अपनी परचून की दुकान पर मौजूद थे. घर पर उनकी पत्नी आशा शर्मा और बेटा पीयूष एक कमरे में सो रहे थे. इसी दौरान चोर मकान की सीढ़ियों के रास्ते घर में दाखिल हुए.

अलमारी से गहने और नकदी लेकर हुए फरार

राधेश्याम के अनुसार, चोरों ने सबसे पहले उस कमरे को बाहर से बंद कर दिया, जिसमें उनकी पत्नी और बेटा सो रहे थे. इसके बाद उन्होंने दूसरे कमरे में रखी अलमारी को खंगाला. चोर एक सोने की अंगूठी, मंगलसूत्र, सोने का हार, सोने का टीका, सोने की नथ, दो जोड़ी चांदी की पायल और करीब 7 हजार रुपये नकद चोरी कर ले गए. पीड़ित परिवार ने चोरी हुए सामान की कीमत करीब 7 लाख रुपये बताई है.

नींद खुलने पर हुआ चोरी का खुलासा

करीब 4 बजे आशा शर्मा और उनका बेटा पीयूष नींद से जागे. जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वह बाहर से बंद मिला. इसके बाद उन्होंने पड़ोसियों को फोन कर मदद मांगी. पड़ोसियों ने आकर कमरे का दरवाजा खुलवाया. बाहर निकलने पर दोनों ने देखा कि दूसरे कमरों का सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी से गहने व नकदी गायब थे.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की जानकारी मिलते ही पीयूष ने अपने पिता राधेश्याम को फोन किया. सूचना मिलने पर राधेश्याम तुरंत दुकान से घर पहुंचे और वैर थाना पुलिस को चोरी की जानकारी दी. इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया.

वैर थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि राधेश्याम की ओर से चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक जानकारी जुटाई है और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.