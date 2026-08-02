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सोते हुए मां-बेटे के कमरे के बाहर चोरों ने पहले लगाई कुंडी, फिर उड़ा दिए करीब 7 लाख के गहने और नकदी

Bharatpur News: भरतपुर के वैर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े चोरों ने घर में सो रहे मां-बेटे को कमरे में बंद कर दिया और अलमारी से करीब 7 लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने व 7 हजार रुपये नकद चोरी कर फरार हो गए. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Devendra singh
Published:Aug 02, 2026, 07:16 AM IST | Updated:Aug 02, 2026, 07:16 AM IST
सोते हुए मां-बेटे के कमरे के बाहर चोरों ने पहले लगाई कुंडी, फिर उड़ा दिए करीब 7 लाख के गहने और नकदी
Image Credit: भरतपुर में दिनदहाड़े चोरों ने वारदात को दिया अंजाम.

Bharatpur News: भरतपुर जिले के वैर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है. चोर एक मकान में उस समय घुस गए, जब घर में मां और बेटा सो रहे थे. आरोप है कि चोरों ने पहले दोनों को कमरे में बाहर से बंद कर दिया और फिर आराम से दूसरे कमरे में रखी अलमारी से लाखों रुपये के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

सीढ़ियों के रास्ते घर में दाखिल हुए चोर

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पीड़ित राधेश्याम निवासी बयाना गेट ने वैर थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि घटना दोपहर करीब 3:30 बजे की है. उस समय वह अपनी परचून की दुकान पर मौजूद थे. घर पर उनकी पत्नी आशा शर्मा और बेटा पीयूष एक कमरे में सो रहे थे. इसी दौरान चोर मकान की सीढ़ियों के रास्ते घर में दाखिल हुए.

अलमारी से गहने और नकदी लेकर हुए फरार

राधेश्याम के अनुसार, चोरों ने सबसे पहले उस कमरे को बाहर से बंद कर दिया, जिसमें उनकी पत्नी और बेटा सो रहे थे. इसके बाद उन्होंने दूसरे कमरे में रखी अलमारी को खंगाला. चोर एक सोने की अंगूठी, मंगलसूत्र, सोने का हार, सोने का टीका, सोने की नथ, दो जोड़ी चांदी की पायल और करीब 7 हजार रुपये नकद चोरी कर ले गए. पीड़ित परिवार ने चोरी हुए सामान की कीमत करीब 7 लाख रुपये बताई है.

नींद खुलने पर हुआ चोरी का खुलासा

करीब 4 बजे आशा शर्मा और उनका बेटा पीयूष नींद से जागे. जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वह बाहर से बंद मिला. इसके बाद उन्होंने पड़ोसियों को फोन कर मदद मांगी. पड़ोसियों ने आकर कमरे का दरवाजा खुलवाया. बाहर निकलने पर दोनों ने देखा कि दूसरे कमरों का सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी से गहने व नकदी गायब थे.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की जानकारी मिलते ही पीयूष ने अपने पिता राधेश्याम को फोन किया. सूचना मिलने पर राधेश्याम तुरंत दुकान से घर पहुंचे और वैर थाना पुलिस को चोरी की जानकारी दी. इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया.

वैर थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि राधेश्याम की ओर से चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक जानकारी जुटाई है और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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