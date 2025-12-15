Bharatpur News: शराब के नशे में व्यक्ति ने युवक पर चढ़ाई बाइक, वीडियो आया सामने

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर के इलाके का एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बाइक सवार एक युवक पर बाइक चढ़ाते हुए नजर आ रहा है. ये घटना 13 दिसंबर की बताई जा रही है.
Trending Photos
Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर के कोतवाली थाना इलाके का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बाइक सवार व्यक्ति जमीन पर पड़े व्यक्ति के ऊपर बाइक चढ़ाने की कोशिश कर रहा है. जब आसपास के लोग इस घटना को देखते हैं तो वह मौके पर पहुंचते हैं और जमीन पर पड़े युवक को बचाते हैं. यह वीडियो वहां मौजूद एक युवक ने अपने मोबाइल में कैद किया है.
13 दिसंबर की है घटना
अंसार निवासी बड़ा मोहल्ला ने बताया कि घटना 13 दिसंबर की है. मैं अपने दोस्त मनोज खंडेलवाल के साथ घर के किसी काम से गया था. देर शाम जब मैं अपने घर का काम खत्म कर करीब 8 बजे वापस आ रहा था तो तभी कुम्हेर गेट पर मुझे और मेरे दोस्त को दो लोगों ने पकड़ लिया. दोनों ने शराब पी हुई थी और दोनों बेवजह हम दोनों दोस्तों से गालियां देने लगे.
बाइक चढ़ाकर मारने की कोशिश
जब अंसार ने उन्हें गाली देने से रोका तो उसमें से एक व्यक्ति ने मुझे पकड़ लिया. दूसरे व्यक्ति ने मेरी गर्दन दबाने की कोशिश की. इतने में अंसार को दोनों शराब पिए हुए व्यक्तियों ने नीचे गिरा दिया तभी दोनों व्यक्तियों ने अंसार की पिटाई करना शुरू कर दिया. उसके बाद उसमें से एक व्यक्ति ने अंसार के ऊपर बाइक चढ़ाने की कोशिश की और दोनों ने अंसार के ऊपर आत्मघाती हमला किया है. हमले करने वाले व्यक्तियों का नाम बबलू और सिद्धू है.
पुलिस कर रही मामले की जांच
कोतवाली थाना इलाके के थाना अधिकारी हरलाल ने बताया कि यह मामला संज्ञान में आया है, उसकी जांच की जा रही है. पीड़ित द्बारा FIR देने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
वहीं, डीग जिले के नगर थाना इलाके का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें एक युवक बंदूक से फायर कर रहा है. साथ ही बंदूक लेकर डांस भी कर रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में ले लिया है. हथियार को लेकर पुलिस दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है.
वीडियो नगर कस्बे के कसाई मोहल्ले का बताया जा रहा है, जिसमें एक लंबे बाल वाला युवक जिसका नाम जीशान बताया जा रहा है. वह हाथ में बंदूक लेकर डांस कर रहा है, जिसके बाद जीशान बंदूक से एक फायर भी करता है. यह वीडियो 13 सेकेंड का है. हालांकि यह यही साफ नहीं हो पाया है कि वीडियो कब का है और बंदूक किसकी है?
वीडियो सामने आने के बाद नगर थाने के SHO लाखन सिंह ने देर रात ही दो युवकों को हिरासत में लिए हैं. पुलिस युवकों से हथियार को लेकर पूछताछ कर रही है. पूछताछ के बाद ही साफ़ हो पाएगा की हथियार लाइसेंसी है या नहीं, साथ ही यह वीडियो कब बनाया गया है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bharatpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!