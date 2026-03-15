भरतपुर में विकसित राजस्थान रन का आयोजन, कलेक्टर ने राजस्थान दिवस पर स्वास्थ्य का संदेश

Viksit Rajasthan Run in Bharatpur: राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सात दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत रविवार को भरतपुर में 'विकसित राजस्थान रन' का भव्य आयोजन किया गया. कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू हुई इस दौड़ ने पूरे शहर में ऊर्जा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संचार किया.

कलेक्टर ने किया रवाना

जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर इस रन को रवाना किया. यह दौड़ शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई चौबुर्जा और वहां से किशोरी महल प्लाजा तक निकाली गई.

स्वस्थ शरीर विकसित समाज का आधार

इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हो रहे इन आयोजनों के महत्व पर प्रकाश डाला. जागरूकता अभियान के दौरान कलेक्टर ने कहा कि बदलती जीवनशैली और खानपान के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं. ऐसे में 'विकसित राजस्थान रन' का मुख्य उद्देश्य लोगों को नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों से जोड़ना है. उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे खेलों और शारीरिक मेहनत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं ताकि एक स्वस्थ और विकसित समाज का निर्माण हो सके.

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प्रशासनिक अमले ने भी लगाई दौड़

दौड़ में केवल युवा ही नहीं, बल्कि जिले के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया. कार्यक्रम में निम्नलिखित गणमान्य लोग उपस्थित रहे.बीडीए आयुक्त कनिष्क कटारिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर घनश्याम शर्मा और सिटी मजिस्ट्रेट राहुल सैनी. आईपीएस पंकज यादव सहित पुलिस के जवान और स्काउट-गाइड के सदस्यों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया.

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