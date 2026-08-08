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Bharatpur Weather Update: भरतपुर में आज मेघगर्जन के साथ भारी बारिश की चेतावनी, बंद रहेंगे जिले भर के स्कूल

Bharatpur Weather Update: भरतपुर में आज मौसम बदल सकता है. मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. हल्की से मध्यम बारिश और 30-40 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं की संभावना है. मौसम को देखते हुए 8 अगस्त को स्कूलों में छुट्टी रहेगी.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 08, 2026, 08:01 AM IST | Updated:Aug 08, 2026, 08:01 AM IST
Bharatpur Weather Update: भरतपुर में आज मेघगर्जन के साथ भारी बारिश की चेतावनी, बंद रहेंगे जिले भर के स्कूल
Image Credit: भरतपुर जिले में येलो अलर्ट जारी.

Bharatpur Weather Update: राजस्थान के अलग-अलग जिलों में बादल झूम-झूमकर बरस रहे हैं. कई जगहों पर सड़कें-गलियां तालाब बन गए हैं. लोगों को आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं. वहीं, भरतपुर संभाग में भी आज फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है.

मौसम विभाग ने आज भरतपुर जिले में येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन और अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए 8 अगस्त को जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में एक दिन का अवकाश घोषित किया है.

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मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की जारी चेतावनी के अनुसार, भरतपुर में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ बारिश हो सकती है. इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. भरतपुर के साथ धौलपुर, करौली, दौसा, अलवर, कोटपूतली-बहरोड़ और डीग समेत पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भी मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग की चेतावनी अगले 3 घंटे के लिए मान्य है.

लगातार बारिश के बीच स्कूल बंद
जिले में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों के हित में बड़ा फैसला लिया है. 8 अगस्त को भरतपुर जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए एक दिन का अवकाश रहेगा. यह आदेश प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों पर लागू होगा. इसके अलावा जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी एक दिन का अवकाश रहेगा. प्रशासन का यह फैसला बारिश के दौरान बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

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जलभराव और आवागमन को लेकर चिंता
जिला कलेक्टर कमर चौधरी की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि लगातार बारिश के कारण जिले के कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन सकती है. इसके चलते आवागमन भी प्रभावित होने की आशंका है. ऐसे में विद्यार्थियों को स्कूल आने-जाने के दौरान किसी संभावित जोखिम से बचाने के लिए छुट्टी घोषित की गई है.

हालांकि यह अवकाश केवल विद्यार्थियों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले लाभार्थियों के लिए रहेगा. स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों का शिक्षण एवं अन्य स्टाफ अपने निर्धारित समय पर संस्थानों में उपस्थित रहेगा.

आदेश नहीं मानने पर कार्रवाई
जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों के संस्था प्रधानों और संबंधित अधिकारियों को आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. अवकाश के बावजूद स्कूल संचालित करने या आदेश की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. साथ ही प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि मौसम को देखते हुए बच्चों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न भेजें और जारी निर्देशों का पालन करें.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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