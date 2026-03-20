भरतपुर के लिए IMD की ताजा चेतावनी, अगले 3 घंटे भारी, आंधी-बारिश और मेघगर्जन का खतरा

Bharatpur Weather Update: जिले में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने तात्कालिक चेतावनी जारी करते हुए भरतपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है. विभाग ने अगले तीन घंटों को बेहद अहम बताते हुए आंधी, तेज बारिश और मेघगर्जन की संभावना जताई है. साथ ही तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है.

अगले 3 घंटे भारी, IMD का अलर्ट

मौसम विभाग जयपुर के अनुसार भरतपुर में आगामी तीन घंटे मौसम के लिहाज से संवेदनशील रहेंगे. इस दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश और मेघगर्जन की संभावना है. विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है.

पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम

प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से भरतपुर सहित आसपास के इलाकों में मौसम ने अचानक रुख बदल लिया है. बीते दिन शाम से ही मौसम सुहावना बना हुआ था और देर रात हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई. इसके बाद आज सुबह से ही जिले के कई हिस्सों में रिमझिम बारिश का दौर जारी है, जबकि कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी देखने को मिली.

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आमजन को गर्मी से राहत

मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. पिछले कई दिनों से तापमान लगातार बढ़ रहा था, लेकिन बारिश और ठंडी हवाओं के कारण मौसम सुहावना हो गया है. इसी का असर है कि कई लोग घरों से बाहर निकलकर इस बदले मौसम का आनंद लेते नजर आए.

किसानों की बढ़ी चिंता

जहां एक ओर आमजन के लिए यह मौसम राहत लेकर आया है, वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए चिंता का कारण बन गया है. इस समय खेतों में गेहूं, रायड़ा, जीरा और चने की फसल कटाई के लिए तैयार खड़ी है. ऐसे में बारिश और तेज हवाओं से फसलों को नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है.

किसानों का कहना है कि अगर बारिश का दौर इसी तरह जारी रहा, तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है. खासकर जीरा और रायड़ा जैसी फसलें पानी लगने से जल्दी खराब हो जाती हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता और उत्पादन दोनों प्रभावित होते हैं.

फसल पर मंडराता खतरा

भरतपुर के ग्रामीण इलाकों में किसानों के चेहरों पर चिंता साफ नजर आ रही है. कई किसानों ने बताया कि उन्होंने पूरे साल मेहनत कर फसल तैयार की है और अब कटाई के समय इस तरह का मौसम उनके लिए परेशानी खड़ी कर रहा है. तेज हवाओं से फसल गिरने और बारिश से दाने खराब होने का खतरा भी बढ़ गया है.

मेघगर्जन के दौरान बरतें सावधानी

मौसम विभाग ने मेघगर्जन और आकाशीय बिजली को लेकर भी चेतावनी दी है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे खुले स्थानों पर न जाएं और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें. इसके अलावा बिजली के उपकरणों को सुरक्षित रखने और अनावश्यक यात्रा से बचने की भी अपील की गई है.

प्रशासन अलर्ट मोड पर

मौसम विभाग की चेतावनी के बाद स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है. संभावित नुकसान को देखते हुए अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरी तैयारियां की जा रही हैं.

राहत और चिंता का मिला-जुला असर

भरतपुर में मौसम का यह बदलाव दोहरा असर लेकर आया है. एक ओर जहां आमजन को गर्मी से राहत मिली है और लोग सुहावने मौसम का आनंद ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान अपनी फसलों को लेकर चिंतित हैं.

भरतपुर में मौजूदा मौसम स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है. आने वाले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं. ऐसे में लोगों को मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करते हुए सतर्क रहना जरूरी है. वहीं किसानों के लिए यह समय अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान देने का है, ताकि संभावित नुकसान को कम किया जा सके.

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