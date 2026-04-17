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Bharatpur Weather: गर्मी से बेहाल भरतपुर में अचानक बदलेगा मौसम, आंधी-बारिश अलर्ट जारी, पढ़ें IMD अपडेट

Bharatpur Weather Update: भरतपुर में 41°C की तेज गर्मी के बीच मौसम बदलने के संकेत हैं. IMD जयपुर ने आंधी, मेघगर्जन और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है. तेज हवाओं से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन जल्द ही फिर गर्मी बढ़ने की संभावना है.
 

Edited bySandhya YadavReported bySandhya Yadav
Published: Apr 17, 2026, 06:40 AM|Updated: Apr 17, 2026, 06:40 AM
Bharatpur Weather: गर्मी से बेहाल भरतपुर में अचानक बदलेगा मौसम, आंधी-बारिश अलर्ट जारी, पढ़ें IMD अपडेट
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bharatpur Weather Update: राजस्थान में अप्रैल की शुरुआत से ही गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है. खासकर पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में तापमान लगातार बढ़ रहा है. भरतपुर संभाग भी इससे अछूता नहीं है, जहां पारा 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है. दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है. हालांकि, इस भीषण गर्मी के बीच अब मौसम में अचानक बदलाव के संकेत मिले हैं, जिससे कुछ समय के लिए राहत मिलने की संभावना है.

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 17 अप्रैल को लेकर राज्य के तीन संभागों जयपुर, बीकानेर और भरतपुर के लिए मौसम परिवर्तन का अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार, इन क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन, हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.

हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना
भरतपुर और इसके आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज अचानक बदल सकता है. आसमान में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है. इसके साथ ही 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ये हवाएं गर्मी से अस्थायी राहत जरूर देंगी, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी और कुछ घंटों बाद फिर से तापमान बढ़ने लगेगा.

ज्यादा समय नहीं राहत देगा मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक, यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण हो रहा है, जो इन दिनों उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय है. इस सिस्टम के असर से वातावरण में नमी बढ़ रही है, जिससे बादल बनने, गरज-चमक और हल्की बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं. हालांकि, यह प्रभाव सीमित समय के लिए ही रहेगा और इसके कमजोर पड़ते ही मौसम फिर से शुष्क और गर्म हो जाएगा.

तेज गर्मी के बीच इस तरह का मौसम बदलाव भले ही राहत देता हो, लेकिन इसके साथ जोखिम भी जुड़ा होता है. विभाग ने आमजन को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. मेघगर्जन के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें, पेड़ों के नीचे खड़े न हों और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें. साथ ही, तेज हवाओं के दौरान कमजोर ढांचों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखना भी जरूरी है.

आमजन के लिए मौसम विभाग की सलाह
विशेषज्ञों का मानना है कि अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे भरतपुर सहित आसपास के इलाकों में हीटवेव जैसे हालात बन सकते हैं. ऐसे में लोगों को पर्याप्त पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जा रही है.

फिलहाल भरतपुर संभाग में गर्मी का असर बना हुआ है, लेकिन इस अल्पकालिक मौसम बदलाव से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. आने वाले दिनों में फिर से तेज गर्मी लौटने के संकेत हैं, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.

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यह भी पढ़ें:Bikaner Weather Update: बीकानेर में अचानक बदलेगा मौसम का मिजाज, आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

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