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भरतपुर में येलो अलर्ट! मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं की चेतावनी

Bharatpur News: भरतपुर में 26 मार्च की शाम येलो अलर्ट जारी. हल्की बारिश, मेघगर्जन और आकाशीय बिजली के साथ तेज हवाओं (20-30 किमी/घंटा) की संभावना. लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने और सतर्क रहने की सलाह दी गई.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Published:Mar 26, 2026, 11:13 PM IST | Updated:Mar 26, 2026, 11:13 PM IST

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भरतपुर में येलो अलर्ट! मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं की चेतावनी

Bharatpur Weather Update: भरतपुर जिले में आज शाम के समय मौसम ने थोड़ी बदलाव की झलक दिखाई. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर द्वारा जारी तात्कालिक चेतावनी के अनुसार, जिले में हल्की बारिश और मेघगर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, आज शाम तेज हवाओं (20-30 किलोमीटर प्रति घंटा) के साथ कहीं-कहीं हल्की वर्षा और बूंदाबांदी होने की संभावना है. आकाशीय बिजली और मेघगर्जन के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की चेतावनी दी गई है. पेड़ के नीचे या खुले स्थान पर नहीं रहने की सलाह है.

भरतपुर जिले के आस-पास के क्षेत्रों में भी मौसम में हल्की अनिश्चितता देखी जा रही है. शाम के समय आसमान में घने बादल छाए रहे और कहीं-कहीं गरज के साथ बिजली चमकने की घटनाएं भी दर्ज की गई. हालांकि, जिले के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहा. कृषि कार्यों और खुले मैदान में काम करने वाले लोगों को मौसम विभाग ने सतर्क रहने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल सावधानी से करने की सलाह दी है.

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मौसम विभाग के अनुसार, यह येलो अलर्ट अगले कुछ घंटों तक मान्य रहेगा. नागरिकों को सुझाव दिया गया है कि वे बारिश और आकाशीय बिजली के दौरान अपने घर और सुरक्षित स्थानों पर रहें. आवश्यक होने पर बाहरी गतिविधियों को स्थगित करें.

भरतपुर जिले के स्कूल, बाजार और सार्वजनिक स्थल शाम के समय मौसम की बदलती परिस्थितियों के कारण हल्के से सुनसान रहे. वाहन चालक भी तेज हवाओं और आकाशीय बिजली के संकेतों को ध्यान में रखते हुए सड़क पर सावधानी बरतते दिखाई दिए.

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले 24 घंटों में जिले में मौसम की स्थिति सामान्य होने की संभावना है. हल्की बारिश, मेघगर्जन और तेज हवाओं के प्रभाव के बाद लोग शाम तक मौसम की राहत महसूस कर सकते हैं. इसके साथ ही, सभी नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे मौसम विभाग की सलाह का पालन करें और सुरक्षित रहें.

इस प्रकार, भरतपुर में 26 मार्च की शाम मौसम ने हल्की वर्षा, मेघगर्जन और आकाशीय बिजली के साथ चेतावनी के संकेत दिए. नागरिकों को सतर्क रहना और आवश्यक सावधानी बरतना जरूरी है.

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