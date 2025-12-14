Bharatpur Weather Update: जिले में सर्दी ने अब पूरी तरह दस्तक दे दी है. रविवार सुबह शहर घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया. कोहरे के कारण पूरे शहर में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई और कई स्थानों पर विजिबिलिटी 10 मीटर से भी नीचे दर्ज की गई. घने कोहरे और ठंडी हवाओं के चलते लोगों को कड़ाके की सर्दी का एहसास हो रहा है.
Bharatpur Weather Update: कोहरे का असर केवल शहरी इलाकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि केवलादेव नेशनल पार्क सहित नेशनल हाईवे आगरा–जयपुर पर भी यातायात प्रभावित हुआ. हाईवे पर चल रहे वाहन फॉग लाइट और हेडलाइट जलाकर बेहद धीमी गति से आगे बढ़ते नजर आए. कम विजिबिलिटी के चलते वाहन चालकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी, जिससे वाहनों की रफ्तार पर स्वतः ही रोक लग गई. सुबह के समय हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें भी देखने को मिलीं.
घरों से निकलने में हिचकिचाते नजर आए लोग
शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों और बाजार क्षेत्रों में कोहरे का प्रभाव साफ दिखाई दिया. आमतौर पर सुबह जल्दी निकलने वाले लोग भी इस कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण घरों से निकलने में हिचकिचाते नजर आए. कई लोगों ने बताया कि अत्यधिक ठंड के चलते सुबह जल्दी जागने में भी कठिनाई महसूस हो रही है. सर्द हवाओं और घने कोहरे ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया है.
सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा
कोहरे के कारण तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है, जिससे ठंड और बढ़ गई है. लोग मजबूरी में गर्म कपड़े पहनकर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं. बाजारों में सुबह के समय चहल-पहल कम रही और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा. चाय की दुकानों और अलाव के आसपास लोगों की भीड़ जरूर देखने को मिली, जहां लोग ठंड से राहत पाने की कोशिश करते नजर आए.
कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम
कोहरे का असर पर्यटक स्थलों पर भी देखने को मिला. केवलादेव नेशनल पार्क क्षेत्र में सुबह के समय कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिससे पर्यटकों और वाहनों को सतर्कता के साथ आवाजाही करनी पड़ी. वन क्षेत्र और खुले इलाकों में कोहरा और अधिक घना नजर आया.
अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में भी भरतपुर में ठंड और कोहरे का असर बना रह सकता है. सुबह और रात के समय कोहरा और सर्दी और अधिक महसूस होने की संभावना जताई जा रही है. प्रशासन की ओर से वाहन चालकों को कोहरे के दौरान सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.
