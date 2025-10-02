भरतपुर में बेख़ौफ़ घूम रहे बदमाश, रात के अँधेरे में दुकानदार के पैर में मारी गोली, फरार

Bharatpur Crime News: भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में दो बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी अर्जुन मेघनानी पर हमला कर उनके पैर में गोली मार दी. घटना मुख्यमंत्री के पैतृक निवास से मात्र 100 मीटर की दूरी पर जवाहर नगर में हुई.
Trending Photos
Bharatpur Crime News: भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में दो बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी के पैर में गोली मार दी. घटना मुख्यमंत्री के पैतृक निवास से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई. व्यापारी अपनी दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था. बदमाश बाइक से व्यापारी का पीछा कर रहे थे. व्यापारी बदमाशों को देख घबरा गया और उसकी स्कूटी एक मकान में जा घुसी. तभी बदमाशों ने व्यापारी के पैर में गोली मारी और फरार हो गए.
व्यापारी अर्जुन मेघनानी निवासी जवाहर नगर पानी की टंकी के पास ने बताया की दुकान से आते समय मेरे पीछे दो बदमाश लग गए. उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी. बदमाशों ने मेरे पैर में गोली मारी. घटना जवाहर नगर की है.
एडिशनल एसपी सतीश कुमार ने बताया की अर्जुन नाम का व्यापारी जवाहर नगर में रहता है. हीरादास चौराहे पर अर्जुन की परचून की दुकान है. अर्जुन अपनी दुकान बढ़ा कर कल रात करीब 10 बजे घर आ रहे थे. अर्जुन के घर से कुछ दुरी पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी. बदमाश व्यापारी का काफी देर से पीछा कर रहे थे. रामा देवी के मकान के पास व्यापारी की स्कूटी गिर गई. तभी अर्जुन सड़क पर गिर गया. इतने में बदमाशों ने अर्जुन के पैर में गोली मारी और फरार हो गए. पड़ौसी उन्हें उठाकर घर छोड़ आये.
एडिशनल एसपी सतीश कुमार ने बताया की घटना के करीब 1 घण्टे के बाद पुलिस को सूचना दी गई. अर्जुन और उसके परिवार ने घटना के बारे में पुलिस को नहीं बताया. तुरंत मौके पर FSL की टीम को बुलाया गया. जरूरी साक्ष्य जुटाए गए हैं. व्यापारी के पैर में चोट आई है. फायरिंग करने की पुष्टि कर रहे हैं. आसपास के कुछ लोग कह रहे फायर हुआ कुछ कह रहे हैं फायर नहीं हुआ. सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं. साथ ही व्यापारी से भी पूछताछ की जा रही है.
दरअसल अर्जुन मेघनानी जब अपनी दुकान बंद कर स्कूटी से अपने घर जा रहे थे. तब से दो बदमाश उनका बाइक से पीछा कर रहे थे. अर्जुन को बदमाशों का पता लग गया. घर के पास आते ही अर्जुन बदमाशों के डर से घबरा गए और उनकी स्कूटी रामा देवी नाम की महिला के घर से जा टकराई.
स्कूटी टकराने की आवाज सुन घर के अंदर मौजूद लोग बाहर आये. तभी बदमाशों ने हथियार निकालकर अर्जुन की तरफ एक फायर किया और फरार हो गए. मौके से खाली कारतूस भी बरामद किया गया है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bharatpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!