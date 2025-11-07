Zee Rajasthan
भरतपुर में प्रभारी मंत्री के सामने SDM के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी

Bharatpur News : भरतपुर में प्रभारी मंत्री के कार्यक्रम में SDM का विरोध हुआ. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उच्चैन SDM के खिलाफ विरोध जताया. विरोध प्रदर्शन के दौरान  कलेक्टर ने मंत्री जी को गाड़ी तक पहुंचाया.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Devendra sharma
Published: Nov 07, 2025, 02:33 PM IST | Updated: Nov 07, 2025, 02:33 PM IST

भरतपुर में प्रभारी मंत्री के सामने SDM के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी

Bharatpur News : राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर भरतपुर के मास्टर अदितेन्द्र विद्यालय में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें प्रभारी मंत्री सुरेश रावत ने शिरकत की ,इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री के सामने उच्चैन SDM का विरोध कर दिया. SDM के विरोध को देखते हुए कलेक्टर कमर चौधरी ने खुद कार्यकर्ताओं को साइड करते हुए प्रभारी मंत्री को गाड़ी में बैठाया. इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने SDM के खिलाफ नारेबाजी भी की.

इस मामले पर प्रभारी मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि हमारे पंचायत समिति के सदस्य, जिला मंत्री और पार्टी के कुछ कार्यकर्ता से मेरी मुलाक़ात हुई. उनका आक्रोश है की SDM ने कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है. मैंने कार्यकर्ता की बात सुनी है और जिला प्रशासन से कहा है की आगे से इस तरह की घटना की कोई पुनरावृति न हो. अगर किसी उपखण्ड अधिकारी ने गलत किया है तो, तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

प्रभारी मंत्री सुरेश रावत के मुताबिक कार्यकर्ताओं को कहा गया है की वह संयम से काम लें. बीजेपी की सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं हैं. उन्हें नीचे तक पहुंचाएं. कार्यकर्ताओं ने हमें आश्वस्त किया. प्रभारी मंत्री होने के नाते जो भी कार्रवाई होगी वह की जाएगी. कार्यकर्ताओं का आक्रोश था. अगर कार्यकर्ता के साथ गलत हुआ है तो कहेगा ही, उसने अपने तरीके से अपनी बात कही है.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल गांव फतेहपुर में मंगलवार को रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ. रात्रि चौपाल में गांव की महिलाओं ने बिजली पानी सड़क की समस्या को लेकर SDM से शिकायत की, शिकायत सुनने के बाद जब SDM वहां से जाने लगी तो, पंचायत समिति सदस्य दिनेश भातरा सहित गांव की महिलाओं ने SDM सुश्री धारा की गाड़ी का घेराव कर दिया. वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को समझाया और SDM सुश्री धारा की गाड़ी को वहां से रवाना करवाया. बुधवार शाम SDM ने पंचायत समिति सदस्य दिनेश भातरा के खिलाफ उच्चैन थाने में राजकार्य में बाधा और भयभीत करने का मामला दर्ज करवाया. इसके बाद विधायक जगत सिंह ने कल CM को लेटर लिखकर SDM की कार्यशैली पर सवाल उठाये उसे हटाने को कहा.

उच्चैन एसडीएम धारा ने उच्चैन थाने में मामला दर्ज कराते हुए बताया कि गांव फतेहपुर में राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप ग्रामीणों की जनसुनवाई और समस्याओं के निराकरण के लिए रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ था. इस रात्रि चौपाल में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, विकास अधिकारी, सरपंच सहित अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे. साथ ही सिविल डिफेंस के सुरक्षा कर्मचारी बंटी सिंह गुर्जर और चालक मोहन सिंह भी साथ थे. जनसुनवाई के दौरान पंचायत समिति सदस्य दिनेश भातरा भी मौजूद थे. दिनेश भातरा चौपाल में जाने से पूर्व मेरे कार्यालय में आए थे और मेरे साथ ही कैंप में रवाना हुए थे.

दिनेश भातरा के इशारे पर हुआ गाड़ी का घेराव

रात्रि चौपाल के दौरान दिनेश भातरा ने अपने साथ उपस्थित अन्य असामाजिक तत्वों को इशारा कर रात्रि चौपाल के कार्य में अव्यवस्था कर बाधा उत्पन्न करवाई. जब स्थितियां बिगड़ने लगी तो मैंने उच्च अधिकारियों को घटना की सूचना दी. जिस पर वह सरकारी गाड़ी में बैठकर जाने लगी तो दिनेश भातरा के इशारे पर उनके 10-15 साथियों ने सरकारी गाड़ी का घेराव कर रोक लिया गया और गाड़ी के बोनट और शीशे पर जोर-जोर से प्रहार करने लगे. दिनेश भातरा द्वारा इरादतन और साजिशन इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया तथा राजकार्य में बाधा उत्पन्न की गई. दिनेश भातरा द्वारा शुरू से ही इरादतन रूप से समय-समय पर राजकार्य में बाधा डाल कर मुझ प्रशासनिक अधिकारी को भयभीत करने का प्रयास किया गया है. जिससे जान को भी खतरा महसूस हो रहा है.


