बस ड्राइवर का डेयरडेविल स्टंट, 30 सैकेंड तक थमी 45 यात्रियों की सांस

Bharatpur News : राजस्थान में बारिश इस बार रिकॉर्ड तोड़ रही है. नदी नाली उफान पर है, ऐसे ही हालात भरतपुर के भी है. जहां पर सेवला रोड पर डेढ़ फुट की रपट चल रही है. लेकिन फिर भी ड्राइवर इस रपट को पार करता है. यानि की यात्रियों की जान को खतरे में डालता है.
Trending Photos
Bharatpur News : भरतपुर जिले के उच्चैन थाना इलाके में सेवला हैड पर एक बस ड्राइवर ने करीब 45 यात्रियों की जान को खतरे में डाल दिया. करीब 30 सैकेंड के लिए सभी यात्रियों की सांसें थम गई. बस का ड्राइवर सेवला हेड पर चल रही रपट से यात्रियों से भरी बस को पार करके ले गया.
उस दौरान वहां कोई पुलिसकर्मी भी रपट पर तैनात नहीं था. बस रुदावल से भरतपुर की तरफ आ रही थी. उच्चैन थाना अधिकारी गिर्राज सिंह ने बताया कि पांचना बांध से छोड़ा गया पानी बयाना की गंभीर नदी होते हुए सेवला डेम पर आ रहा है. पानी की मात्रा ज्यादा होने के कारण सेवला से रुदावल जाने वाले रास्ते पर रपट चल रही है.
दो दिन पहले तक 3 से 4 फुट तक कि रपट चल रही थी. इसलिए सेवला हेड पर उच्चैन थाने से एक पुलिसकर्मी तैनात किया गया था. वहीं रुदावल से सेवला आने वाले रास्ते पर पुलिस लाइन का जाब्ता तैनात किया गया था अब पानी की आवक कम हुई है. इस समय सेवला से रुदावल जाने वाले एक से डेढ़ फुट तक कि रपट चल रही है. इसलिए अब पुलिस जाब्ते को वहां से हटा दिया गया है. इसलिए बस वहां से निकल गई है.
आपको बता दें कि आज 27 अगस्त बुधवार को पूर्वी राजस्थान के करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, अजमेर, कोटा, झालावाड़, दौसा समेत आसपास के जिलों में यलो अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है. आगामी दो दिनों की बात करें तो दो से तीन जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bharatpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!