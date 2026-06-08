/मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी और पुत्र कर रहे दण्डवत परिक्रमा, CM का भी कार्यक्रम प्रस्तावित

Bhajanlal Sharma: भरतपुर जिले के डीग स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पूंछरी का लौठा में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आगमन की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. मुख्यमंत्री के दोपहर बाद या शाम तक यहां पहुंचने की संभावना है. कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री पूंछरी का लौठा में आयोजित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेंगे और रात्रि विश्राम भी यहीं करेंगे. डीग जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन उनकी यात्रा को लेकर व्यापक तैयारियों में जुटे हुए हैं.

मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी गीता शर्मा अपने पुत्र डॉ. कुणाल शर्मा के साथ गिरिराज गोवर्धन की दण्डवत परिक्रमा कर रही हैं. परिक्रमा पूर्ण होने के बाद साधु-संतों के लिए आयोजित भंडारा प्रसादी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे. इसके अलावा श्रीनाथजी के अभिषेक एवं विशेष पूजन कार्यक्रम में भी उनकी सहभागिता प्रस्तावित है.

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पूंछरी का लौठा ब्रज क्षेत्र की आस्था का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण के परम मित्र मधुमंगल यहीं ठहर गए थे. कहा जाता है कि जब भगवान श्रीकृष्ण मथुरा के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब उनके वियोग में मधुमंगल ने अन्न-जल त्याग दिया और इसी स्थान पर उनकी प्रतीक्षा करने लगे. मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब वे पूंछरी का लौठा पहुंचकर दर्शन करेंगे.

गोवर्धन पर्वत की आकृति को धार्मिक ग्रंथों में बैठे हुए मोर के समान बताया गया है. पूंछरी का लौठा इस पर्वत के अंतिम छोर अर्थात ‘पूंछ’ वाले भाग में स्थित है, जिससे इस स्थान का नाम पड़ा. गोवर्धन की 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा के दौरान यह प्रमुख पड़ाव माना जाता है और यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे क्षेत्र में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं और प्रशासन कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटा हुआ है.

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