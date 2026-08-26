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Rajasthan Crime: भरतपुर में ATM काटते दो बदमाश गिरफ्तार, कांस्टेबल ने शटर बंद कर दोनों को किया कैद

Bharatpur Crime News: भरतपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM को काटकर लूटने की कोशिश कर रहे दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. देर रात गश्त कर रहे कांस्टेबल उदय सिंह ने बदमाशों को ATM काटते देखा तो दुकान का शटर बाहर से बंद कर दिया और थाने को सूचना दी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 26, 2026, 08:37 PM IST | Updated:Aug 26, 2026, 08:37 PM IST
Rajasthan Crime: भरतपुर में ATM काटते दो बदमाश गिरफ्तार, कांस्टेबल ने शटर बंद कर दोनों को किया कैद
Image Credit: Bharatpur Crime News

Bharatpur ATM Robbery: भरतपुर में देर रात ATM लूट की बड़ी कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया. मथुरा गेट थाना इलाके में बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM को काटकर पैसे निकालने की तैयारी कर रहे दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. खास बात यह रही कि गश्त कर रहे एक कांस्टेबल की सजगता से दोनों बदमाश उसी दुकान के अंदर फंस गए, जहां ATM लगा हुआ था.


ATM काटते वक्त पहुंचा कांस्टेबल
मथुरा गेट थाना क्षेत्र में MSJ कॉलेज के सामने बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM है. पुलिस के मुताबिक देर रात दो आरोपी ATM मशीन को काट रहे थे. इसी दौरान कांस्टेबल उदय सिंह इलाके में गश्त करते हुए वहां पहुंच गया. कांस्टेबल को जैसे ही ATM में तोड़फोड़ होती दिखाई दी, उसने बिना समय गंवाए दुकान का शटर बाहर से बंद कर दिया. इसके बाद उसने थाने में सूचना दी.

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पुलिस को देखते ही साथी फरार
कांस्टेबल के शटर बंद करने के बाद ATM काट रहे दोनों आरोपी दुकान के अंदर फंस गए. वहीं बाहर से उनकी निगरानी कर रहा एक साथी पुलिस की हलचल देखकर मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही मथुरा गेट थाने से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. फरार साथियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है.


कटर और हथौड़ा समेत औजार बरामद
पुलिस पूछताछ में आरोपियों की पहचान अजय चौधरी निवासी अभोर्रा, थाना कुम्हेर, जिला डीग और कुलदीप निवासी इगलास, जिला अलीगढ़ के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ATM काटने में इस्तेमाल की जा रही कटर मशीन, हथौड़ा और कई दूसरे औजार बरामद किए हैं. इसके अलावा एक बुलेट बाइक भी जब्त की गई है. बाइक की नंबर प्लेट पर टेप लगा हुआ था, जिससे पहचान छिपाने की कोशिश का अंदेशा जताया जा रहा है.


गाड़ी से ATM ले जाने की थी तैयारी
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनके कुछ साथी एक गाड़ी में आसपास घूम रहे थे. योजना ATM मशीन को काटकर उसे अपने साथ ले जाने की थी. हालांकि इससे पहले ही कांस्टेबल की नजर बदमाशों पर पड़ गई और पूरी योजना धरी रह गई. फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. साथ ही गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के दूसरे सदस्यों और उनकी पिछली वारदातों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.


कांस्टेबल की सतर्कता से टली बड़ी वारदात
इस पूरी कार्रवाई में कांस्टेबल उदय सिंह की सतर्कता अहम रही. अगर गश्त के दौरान उसकी नजर ATM पर नहीं पड़ती तो बदमाश मशीन को काटकर रकम लेकर फरार हो सकते थे. कांस्टेबल ने मौके की स्थिति को समझते हुए पहले दुकान का शटर बंद किया और फिर थाने को सूचना दी. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है. जांच के बाद यह पता चल सकेगा कि गिरोह ने पहले भी इस तरह की कोई वारदात की है या नहीं और फरार साथियों की भूमिका क्या थी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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