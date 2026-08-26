/Rajasthan Crime: भरतपुर में ATM काटते दो बदमाश गिरफ्तार, कांस्टेबल ने शटर बंद कर दोनों को किया कैद

Bharatpur ATM Robbery: भरतपुर में देर रात ATM लूट की बड़ी कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया. मथुरा गेट थाना इलाके में बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM को काटकर पैसे निकालने की तैयारी कर रहे दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. खास बात यह रही कि गश्त कर रहे एक कांस्टेबल की सजगता से दोनों बदमाश उसी दुकान के अंदर फंस गए, जहां ATM लगा हुआ था.



ATM काटते वक्त पहुंचा कांस्टेबल

मथुरा गेट थाना क्षेत्र में MSJ कॉलेज के सामने बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM है. पुलिस के मुताबिक देर रात दो आरोपी ATM मशीन को काट रहे थे. इसी दौरान कांस्टेबल उदय सिंह इलाके में गश्त करते हुए वहां पहुंच गया. कांस्टेबल को जैसे ही ATM में तोड़फोड़ होती दिखाई दी, उसने बिना समय गंवाए दुकान का शटर बाहर से बंद कर दिया. इसके बाद उसने थाने में सूचना दी.

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पुलिस को देखते ही साथी फरार

कांस्टेबल के शटर बंद करने के बाद ATM काट रहे दोनों आरोपी दुकान के अंदर फंस गए. वहीं बाहर से उनकी निगरानी कर रहा एक साथी पुलिस की हलचल देखकर मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही मथुरा गेट थाने से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. फरार साथियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है.



कटर और हथौड़ा समेत औजार बरामद

पुलिस पूछताछ में आरोपियों की पहचान अजय चौधरी निवासी अभोर्रा, थाना कुम्हेर, जिला डीग और कुलदीप निवासी इगलास, जिला अलीगढ़ के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ATM काटने में इस्तेमाल की जा रही कटर मशीन, हथौड़ा और कई दूसरे औजार बरामद किए हैं. इसके अलावा एक बुलेट बाइक भी जब्त की गई है. बाइक की नंबर प्लेट पर टेप लगा हुआ था, जिससे पहचान छिपाने की कोशिश का अंदेशा जताया जा रहा है.



गाड़ी से ATM ले जाने की थी तैयारी

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनके कुछ साथी एक गाड़ी में आसपास घूम रहे थे. योजना ATM मशीन को काटकर उसे अपने साथ ले जाने की थी. हालांकि इससे पहले ही कांस्टेबल की नजर बदमाशों पर पड़ गई और पूरी योजना धरी रह गई. फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. साथ ही गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के दूसरे सदस्यों और उनकी पिछली वारदातों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.



कांस्टेबल की सतर्कता से टली बड़ी वारदात

इस पूरी कार्रवाई में कांस्टेबल उदय सिंह की सतर्कता अहम रही. अगर गश्त के दौरान उसकी नजर ATM पर नहीं पड़ती तो बदमाश मशीन को काटकर रकम लेकर फरार हो सकते थे. कांस्टेबल ने मौके की स्थिति को समझते हुए पहले दुकान का शटर बंद किया और फिर थाने को सूचना दी. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है. जांच के बाद यह पता चल सकेगा कि गिरोह ने पहले भी इस तरह की कोई वारदात की है या नहीं और फरार साथियों की भूमिका क्या थी.

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