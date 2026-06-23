/कोविड के बाद बदल गई पर्यटन की दुनिया! गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताई विदेशी पर्यटकों की कमी की असली वजह

Bharatpur News: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि कोविड महामारी के बाद दुनिया भर में पर्यटन की प्रवृत्तियों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. अब पर्यटक केवल ऐतिहासिक स्मारकों और प्रसिद्ध स्थलों को देखने तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि वे स्थानीय संस्कृति, खानपान, परंपराओं और जीवनशैली का प्रत्यक्ष अनुभव लेने में अधिक रुचि दिखा रहे हैं. यही कारण है कि अनुभव आधारित पर्यटन तेजी से लोकप्रिय हुआ है.

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर भरतपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा किए. इस दौरान उन्होंने देश में पर्यटन की बदलती दिशा और सरकार की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला.

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विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी का कारण केवल टिकट दरें नहीं

विदेशी पर्यटकों की संख्या में आई कमी को टिकट दरों से जोड़ने की धारणा पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने इसे सही नहीं माना. उन्होंने कहा कि विदेशी पर्यटकों के लिए अलग टिकट शुल्क निर्धारित करने की व्यवस्था कोई नई बात नहीं है. यह व्यवस्था लंबे समय से लागू है और डॉलर की विनिमय दर सहित विभिन्न मानकों के आधार पर तय की जाती रही है.

उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों में भी विदेशी और स्थानीय पर्यटकों के लिए अलग शुल्क व्यवस्था मौजूद है. ऐसे में केवल टिकट की कीमतों को विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी का मुख्य कारण मानना उचित नहीं होगा.

वैश्विक परिस्थितियों ने बदली यात्राओं की सोच

गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कोविड महामारी के बाद वैश्विक स्तर पर कई बदलाव हुए हैं. साथ ही विभिन्न भू राजनीतिक परिस्थितियों ने भी लोगों की यात्रा संबंधी सोच को प्रभावित किया है. पहले पर्यटक किसी विशेष स्मारक या ऐतिहासिक धरोहर को देखने के उद्देश्य से यात्रा करते थे, लेकिन अब उनकी रुचि नए अनुभवों को प्राप्त करने में अधिक बढ़ी है.

उन्होंने कहा कि पर्यटक अब किसी क्षेत्र की संस्कृति, स्थानीय भोजन, पारंपरिक जीवनशैली और वहां के सामाजिक परिवेश को समझने के लिए यात्रा करना पसंद कर रहे हैं. इसी बदलाव ने एक्सपीरियंसियल टूरिज्म को नई पहचान दी है.

पर्यटन स्थलों पर नए अनुभव विकसित करने की तैयारी

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत सरकार भी पर्यटन के इस बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है. ऐतिहासिक स्मारकों और धरोहर स्थलों पर पर्यटकों को बेहतर और नए अनुभव उपलब्ध कराने की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं.

उन्होंने विश्वास जताया कि इन पहलों के सकारात्मक परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे और स्मारक आधारित पर्यटन में आई गिरावट धीरे धीरे कम होगी. साथ ही देश के ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर टिप्पणी से किया इनकार

भरतपुर, धौलपुर और डीग के जाट समुदाय को केंद्रीय ओबीसी आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कोई टिप्पणी करने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि यह विषय फिलहाल संबंधित आयोग के विचाराधीन है और ऐसे मामलों पर मंत्री के तौर पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा.