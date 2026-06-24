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डीग में बेकाबू कार ने 10 लोगों में मारी टक्कर, परिक्रमा कर रहे 5 श्रद्धालु गंभीर घायल

Deeg Accident: भरतपुर के डीग जिले के कामां इलाके में आज यानी बुधवार सुबह एक तेज रफ्तार गाड़ी ने लगभग 10 लोगों को टक्कर मारी, हादसे में बृज परिक्रमा कर रहे 5 श्रद्धालु समेत 10 लोग घायल हो गए, जिसमें 6 महिलाएं शामिल हैं. आरोपी चालक मौके से फरार है. 

Edited bySneha AggarwalReported byDevendra singh
Published: Jun 24, 2026, 02:15 PM|Updated: Jun 24, 2026, 02:15 PM
डीग में बेकाबू कार ने 10 लोगों में मारी टक्कर, परिक्रमा कर रहे 5 श्रद्धालु गंभीर घायल
Image Credit: Deeg Accident

Deeg, Bharatpur News: राजस्थान के डीग जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक बेकाबू कार ने 10 लोगों को टक्कर मार दी. इस हादसे में बृज परिक्रमा कर रहे 5 श्रद्धालु भी गंभीर घायल हो गए. यह घटना कामां थाने इलाके की है, जो बुधवार सुबह हुई.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी ड्राइवर लगभग 5 किलोमीटर तक कार भगाता रहा और भगाने के दौरान कार कच्चे रास्ते में पलटी. इसी के चलते मौके से ड्राइवर वहां से भाग गया. फिलहाल भरतपुर के आरबीएम हॉस्पिटल में सभी घायलों को इलाज चल रहा है.

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परिक्रमा कर रहे 5 श्रद्धालुओं को मारी टक्कर
मिली जानकारी के मुताबिक, कार ड्राइवर ने सबसे पहले कोसी चौराहे पर पैदल जा रहे एक युवक को टक्कर मारी. इसके बाद कुछ लोगों ने उसका पीछा करना शुरू किया, लेकिन ड्राइवर रुका नहीं और भाग गया. स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां ड्राइवर ने सड़क किनारे खड़े कई वाहनों को भी टक्कर मारी. फिर तीर्थराज विमल कुंड की परिक्रमा लगा रहे 5 श्रद्धालुओं को टक्कर मारी, जिससे वो गंभीर घायल हो गए.

कच्चे रास्ते पर पलटी कार
इसके चलते वहां अफरा-तफरी मच गई. आरोपी इसके बाद भी नहीं रुका और वहां से भगाता हुआ अक्खड़वाड़ी मोड़ पर गाड़ी ले गया, जहां कच्चे रास्ते पर कार पलटी और आरोपी गाड़ी से उतरकर फरार हो गया.

इस हादसे में 6 महिलाओं के साथ टोटल 10 लोगों को घायल हो गए, जिसमें रामभरोसी (70), सोना (30), अमर चंद (50), गीता (42), सुनीता (40), लज्जा (35), लक्ष्मी (28), सुमित (17) और मुकेश (40) शामिल हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, घायल गीता गुरुग्राम की रहने वाली है, जबकि, अन्य घायल कोसी तहसील में आसपास के गांवों के निवासी बताए जा रहे हैं.

इतने लोगों को टक्कर मारने के बाद कार जहां पलटी, वहां कुछ समय के लिए जाम लग गया. वहीं, गुस्साए लोगों ने पुलिस के पहुंचने से पहले ही गाड़ी को साइड में गड्ढे में पलट दिया. साथ ही लोगों ने आरोपी के गिरफ्तारी की मांग की है. इधर, कामां पुलिस कार के नंबरों से आरोपी ड्राइवर की तालश कर रही है, जिसके लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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