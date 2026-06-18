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सीकरी पहुंचने से पहले ही रोके जाएंगे प्रदर्शनकारी, बिना अनुमति प्रदर्शन पर प्रशासन सख्त, 2 ASP ,4 DSP सहित 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात

Sikri Protest: बूढ़ली प्रकरण को लेकर डीग जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. संभावित प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा सीमा सील कर दी गई है और कई स्थानों पर अतिरिक्त नाकाबंदी की गई है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 18, 2026, 11:07 AM|Updated: Jun 18, 2026, 11:07 AM
सीकरी पहुंचने से पहले ही रोके जाएंगे प्रदर्शनकारी, बिना अनुमति प्रदर्शन पर प्रशासन सख्त, 2 ASP ,4 DSP सहित 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात
Image Credit: Deeg Police

Deeg News: भरतपुर के सीकरी क्षेत्र के बूढ़ली प्रकरण को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. मामले के बीच पूर्व मंत्री जाहिदा खान, पूर्व विधायक वाजिब अली और पूर्व विधायक राजेंद्र गुढ़ा बूढ़ली गांव पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात कर घटनाक्रम की जानकारी ली.

वहीं दूसरी ओर, बूढ़ली प्रकरण में पुलिस पर हमला करने के आरोपी बताए जा रहे आबिद खान पुत्र जुम्मे खान ने एक वीडियो जारी कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. वीडियो में आबिद खान ने कहा कि इस मामले को राजनीतिक रंग न दिया जाए और न ही किसी प्रकार का जुलूस या प्रदर्शन निकाला जाए. उन्होंने लोगों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने और मामले को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने का आग्रह किया है.

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डीग जिले के सीकरी क्षेत्र में बूढ़ली प्रकरण को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. संभावित प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए हरियाणा सीमा को सील कर दिया गया है, जबकि अलवर की ओर से आने वाले तीन अन्य प्रमुख मार्गों पर भी अतिरिक्त नाकाबंदी की गई है.


डीग पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ कांबले ने बताया कि प्रदर्शनकारियों द्वारा जिला प्रशासन से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सुरक्षा व्यवस्था के तहत 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 4 डीएसपी और 150 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है.


पुलिस प्रशासन ने रणनीति बनाई है कि प्रदर्शनकारियों को सीकरी कस्बे में प्रवेश करने से पहले ही रोक दिया जाएगा. हालांकि, यदि कोई प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को प्रशासन तक पहुंचाना चाहता है तो वह सीकरी एसडीएम को ज्ञापन सौंप सकता है.

एसपी कांबले ने कहा कि पुलिस की नजर हर गतिविधि पर बनी हुई है और माहौल खराब करने या किसी प्रकार का तनाव पैदा करने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा. प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है.

बूढ़ली मामले पर गरमाई सियासत, वाजिब अली का कलेक्ट्रेट कूच

डीग जिले के सीकरी थाना क्षेत्र के बूढ़ली गांव में कथित हथियार तस्करों के घरों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर मामला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है. पुलिस द्वारा की गई दबिश के दौरान कथित तौर पर घरों में तोड़फोड़ और मारपीट के आरोपों के बीच पूर्व विधायक वाजिब अली ने बड़ा ऐलान करते हुए बूढ़ली गांव से डीग कलेक्ट्रेट तक कूच करने की घोषणा की है. कांग्रेस के बैनर तले प्रस्तावित इस प्रदर्शन के लिए लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है.

वहीं संभावित बड़े प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. सीकरी थाना परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है.

गौरतलब है कि दो दिन पहले पुलिस ने हथियार तस्करों की तलाश में बूढ़ली गांव में दबिश दी थी. पुलिस के अनुसार कार्रवाई के दौरान टीम पर हमला किया गया था, जिसमें एक एएसआई सहित चार पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. इतना ही नहीं, पुलिस द्वारा पकड़े गए एक आरोपी को भी कथित रूप से भीड़ ने छुड़ा लिया था.

अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. पूर्व विधायक वाजिब अली ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. दूसरी ओर पुलिस प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है. आज प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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