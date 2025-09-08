Zee Rajasthan
गहरी नींद में सो रहे परिवार पर भरभरा कर गिरा दो मंजिला मकान, 5 साल की मासूम की दर्दनाक मौत

Bharatpur News: डीग के डूबोकर गांव में रात को दो मंजिला मकान ढहा, 5 वर्षीय जारा मेव की मौत, 5 लोग घायल. मलबे में दबा परिवार, घायलों को भरतपुर रेफर. मकान मालिक हैदराबाद में.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Devendra singh
Published: Sep 08, 2025, 08:14 AM IST | Updated: Sep 08, 2025, 08:14 AM IST

Bharatpur News: राजस्थान के कामां में जुरहरा थाना क्षेत्र के गांव डूबोकर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां शमीम मेव का दो मंजिला मकान अचानक भरभराकर ढह गया. यह घटना उस समय हुई जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था. मकान के मलबे में दबने से 5 वर्षीय बालिका जारा मेव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला सहित परिवार के पांच अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन मौके पर पहुंचे और मलबे में फंसे लोगों को निकालने का कार्य शुरू किया. घायलों को तुरंत कामां अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए सभी को भरतपुर रेफर कर दिया गया. मकान मालिक शमीम मेव इस समय हैदराबाद में मजदूरी करने गया हुआ है, जिसके कारण वह घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं था.

ग्रामीणों के अनुसार, मकान पुराना और जर्जर हालत में था, और भारी बारिश के कारण इसकी नींव कमजोर हो गई थी, जिससे यह हादसा हुआ. पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है, और मकान की संरचना की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं. इस हादसे ने गांव में शोक की लहर दौड़ा दी है, और स्थानीय लोग प्रशासन से मृतक परिवार को सहायता और घायलों के बेहतर इलाज की मांग कर रहे हैं.

