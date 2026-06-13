/डीग के मुरार गांव में जमीनी विवाद ने लिया हिंसक रूप, फायरिंग में 10 लोग घायल, 4 डिटेन

Deeg Firing News: डीग जिले के कामां थाना क्षेत्र के मुरार गांव में शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और फायरिंग की घटना हो गई. फायरिंग के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और क्षेत्र में तनाव फैल गया.

पुलिस के अनुसार, यह विवाद सोहन लाल और सर्वसुख पक्ष के बीच हुआ. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जो शुक्रवार को अचानक हिंसक रूप ले बैठा.

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फायरिंग में 10 लोग घायल

घटना के दौरान हुई फायरिंग में कुल 10 महिला और पुरुष घायल हो गए. गोली चलने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए. स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार शुरू किया गया. घायलों में चेतराम, दाताराम, विमला देवी, राजन, जीवन, प्रीति, देशराज, सोहनलाल, पप्पू और गीता देवी शामिल हैं.

छह घायलों की हालत गंभीर

घटना में घायल हुए लोगों में से छह की हालत गंभीर बताई जा रही है. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए भरतपुर के उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया है. वहीं अन्य घायलों का उपचार स्थानीय अस्पताल में जारी है. चिकित्सकों की टीम घायलों की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही कामां थाना पुलिस तत्काल मुरार गांव पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं. गांव में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे.

जमीन पर कब्जे को लेकर बढ़ा विवाद

पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि एक पक्ष कथित तौर पर जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रहा था. इसी बात को लेकर शुक्रवार को दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो बाद में हिंसक झड़प और फायरिंग में बदल गई.

चार लोगों को किया डिटेन, जांच जारी

फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार लोगों को डिटेन किया है. पुलिस आरोपियों की पहचान करने और पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल मुरार गांव में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके.