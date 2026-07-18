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डीग मदरसा कांड, नाबालिग की मौत के बाद बड़ा एक्शन, ट्रस्ट संचालकों पर FIR दर्ज

Septic Tank Accident: डीग जिले के गोपालगढ़ स्थित मील मदरसा में हुए सेप्टिक टैंक हादसे में एक नाबालिग छात्रा की मौत के बाद पुलिस ने मदरसा ट्रस्ट के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एफआईआर में आरोप है कि छात्राओं को जानबूझकर बिना सुरक्षा के जहरीली गैस से भरे सेप्टिक टैंक में उतारा गया, जिससे उनकी जान खतरे में पड़ गई. 

Edited byAnsh RajReported byDevendra singh
Published: Jul 18, 2026, 09:40 AM|Updated: Jul 18, 2026, 09:40 AM
डीग मदरसा कांड, नाबालिग की मौत के बाद बड़ा एक्शन, ट्रस्ट संचालकों पर FIR दर्ज
Image Credit: Deeg Madrasa CaseSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Deeg Madrasa Case: डीग जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र स्थित मील मदरसा में सेप्टिक टैंक हादसे के मामले में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इस हादसे में एक नाबालिग छात्रा की मौत के बाद मदरसा ट्रस्ट के संचालकों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच डीएसपी पहाड़ी अमर सिंह मीणा को सौंपी है. एफआईआर में आरोप है कि संचालकों ने जानबूझकर नाबालिग छात्राओं को सेप्टिक टैंक में उतारकर उनके जीवन को खतरे में डाला.


नाबालिग छात्राओं को सेप्टिक टैंक में उतारने का आरोप
गोपालगढ़ थाना पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के अनुसार, मील मदरसा ट्रस्ट के संचालक मोहम्मद अरसद, रासिद, मोहम्मद असजद, रिजवाना और अन्य जिम्मेदार सदस्यों पर आरोप है कि उन्होंने यह जानते हुए भी कि छात्राएं सेप्टिक टैंक की सफाई करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें जहरीली गैस से भरे टैंक में उतरने के लिए मजबूर किया. आरोप है कि यह कार्य बेहद लापरवाही और क्रूरता के साथ कराया गया, जिससे छात्राओं की जान जोखिम में पड़ गई.

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एक छात्रा की मौत, कई की हालत गंभीर
एफआईआर के मुताबिक, सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस बनने के कारण टैंक में उतरी छात्राएं बेहोश हो गईं. उन्हें काफी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान नाबालिग छात्रा रोहिन की मौत हो गई. जबकि अन्य छात्राओं की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर करना पड़ा. इस घटना ने मदरसे में सुरक्षा व्यवस्था और छात्राओं से कराए जा रहे कार्यों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
गोपालगढ़ थाना पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106, 125, 125A और 146 के साथ-साथ जुवेनाइल जस्टिस (JJ) एक्ट की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर गंभीर अपराध बनते हैं और मामले की हर पहलू से जांच की जाएगी. जांच की जिम्मेदारी डीएसपी पहाड़ी अमर सिंह मीणा को सौंपी गई है.

जांच के बाद हो सकती है सख्त कार्रवाई
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि छात्राओं से सेप्टिक टैंक की सफाई किसके निर्देश पर कराई गई, घटना के समय मौके पर कौन-कौन मौजूद था और सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए थे. साथ ही यह भी जांच होगी कि संस्था में पहले भी बच्चों से इस तरह के कार्य कराए जाते थे या नहीं. यदि जांच में आरोप सही पाए गए तो ट्रस्ट संचालकों के खिलाफ और भी गंभीर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

मील मदरसा में हुई इस दर्दनाक घटना ने बच्चों की सुरक्षा, शैक्षणिक संस्थानों की जवाबदेही और नाबालिगों से जोखिम भरे कार्य कराने जैसे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सभी की निगाहें पुलिस जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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