/'मैगी बना रही हूं' कहकर रसोई में गई पत्नी, पति पर डाल दिया खौलता पानी

Bharatpur News: भरतपुर के डीग जिले के नगर थाना क्षेत्र में बुधवार को एक घरेलू विवाद ने गंभीर रूप ले लिया. नगर कस्बे में खाना बनाने की बात को लेकर पति-पत्नी के बीच हुआ झगड़ा हिंसक हो गया. आरोप है कि गुस्से में पत्नी ने पति पर खौलता हुआ लाल मिर्च मिला पानी फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया.

झुलसे पति को अस्पताल में कराया भर्ती

घटना में घायल हुए वरदीन को पहले नगर अस्पताल ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे भरतपुर के आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया. घटना के बाद आरोपी पत्नी अपने बच्चों को छोड़कर मौके से फरार हो गई.

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मां ने बताई पूरी घटना

घायल वरदीन की मां गुड्डी ने बताया कि उनका बेटा चप्पल बेचने की रेहड़ी लगाकर परिवार का पालन-पोषण करता है. बुधवार दोपहर करीब दो बजे वह घर लौटा और अपनी पत्नी जूली से खाना बनाने के लिए कहा. इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. विवाद बढ़ने पर वरदीन ने जूली के साथ मारपीट कर दी.

'मैगी बना रही हूं' कहकर रसोई में गई

परिजनों के अनुसार, विवाद के बाद जूली गुस्से में रसोई में चली गई. उसने एक बर्तन में पानी गर्म किया और उसमें लाल मिर्च डाल दी. जब वरदीन ने उससे पूछा कि वह क्या बना रही है, तो उसने जवाब दिया कि वह मैगी बना रही है.

कुछ देर बाद पानी उबलने पर जूली बर्तन लेकर वरदीन के पीछे दौड़ी. बचने के लिए वरदीन भागने लगा, लेकिन आरोप है कि जूली ने उस पर खौलता हुआ लाल मिर्च मिला पानी फेंक दिया.

चेहरा, गला और सीना बुरी तरह झुलसा

गर्म पानी की चपेट में आने से वरदीन का चेहरा, गला और सीना बुरी तरह झुलस गया. उसकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत नगर अस्पताल पहुंचाया. बाद में गंभीर हालत को देखते हुए उसे भरतपुर के आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया.

घटना के समय घर में कौन था

परिजनों के अनुसार, घटना के समय घर में वरदीन, उसकी पत्नी जूली और उनके बच्चे मौजूद थे. जबकि वरदीन के पिता मंगतू और मां गुड्डी किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे. घटना के बाद जूली बच्चों को छोड़कर वहां से चली गई. मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.