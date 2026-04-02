Deeg News: जरा सी बात को लेकर खुलेआम शख्स की गोली मारकर की हत्या, आरोपी हुआ फरार

Deeg News: राजस्थान के डीग जिले के सीकरी थाना इलाके में मामूली कहासुनी में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. जांघ के ऊपरी हिस्से में व्यक्ति के गोली लगी. आरोपी घुमड़की गांव का रहने वाला है. फिलहाल वह फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है.

जगजीत सिंह निवासी घुमड़की ने बताया कि उसका बड़ा भाई जगतार सिंह (46) रात 11 बजे घर के किसी काम से बाहर गया था. इस दौरान उसकी सुक्की उर्फ़ सुखविंदर से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई.

जांघ के ऊपरी हिस्से में लगी गोली

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मामूली बात पर सुक्की ने हथियार निकालकर जगतार सिंह के गोली मार दी. जगतार सिंह के गोली जांघ के ऊपरी हिस्से में लगी. गोली मारने के बाद सुक्की फरार हो गया. वहां मौजूद लोगों ने जगतार के परिजनों को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद जगतार के परिजन मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल लेकर जाया गया, जहां जगतार की मृत घोषित कर दिया. शव का सीकरी अस्पताल की मॉर्च्युरी में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है.

जगजीत ने बताया कि हमने करीब 1 महीने पहले गांव के जमीन खरीदी थी. उस जमीन पर अमरीक सिंह, जसवंत सिंह, राजू और सुखबिंदर सिंह कब्जा करना चाहते थे इसलिए वह हमारे परिवार से रंजिश रखते थे. बीते दिन इसी बात को लेकर सभी लोग हमारे घर के बाहर गालियां देने लगे, जिसके बाद जगतार ने इस पर ऑब्जेक्शन किया.

गोली मारने के बाद सभी लोग फरार

जगतार घर के बाहर गया और उन्हें गालियां देने को मना किया. इतने में अमरीक, जसवंत, राजू ने जगतार को पकड़ लिया और सुखबिंदर ने कट्टा निकालकर जगतार को गोली मार दी. गोली मारने के बाद सभी लोग फरार हो गए.

यह पूरी घटना जगतार के घर से 50 मीटर की दूरी की है. जगतार खेतीबाड़ी का काम करता था. उसके पास 2 लड़की और 1 बेटा हैं. गोली लगने के बाद जगतार के परिजन उसे लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया.

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