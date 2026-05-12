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'DM अंकल… हमारा रास्ता बनवा दो'- स्कूली बच्चियों ने डीग कलेक्टर से लगाई गुहार

Deeg News: राजस्थान-हरियाणा सीमा को जोड़ने वाला डीग जिले में करीब 9 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग पिछले 30 सालों से बदहाल है, जिसको ठीक करवाने के लिए स्कूली बच्चियों ने  कलेक्टर से गुहार लगाई. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byDevendra singh
Published: May 12, 2026, 07:21 PM|Updated: May 12, 2026, 07:21 PM
'DM अंकल… हमारा रास्ता बनवा दो'- स्कूली बच्चियों ने डीग कलेक्टर से लगाई गुहार
Image Credit: Deeg News

Deeg News: राजस्थान-हरियाणा सीमा को जोड़ने वाला डीग जिले का पहाड़ी से धीमरी, घाटमिका होते हुए रावलका हरियाणा बॉर्डर तक जाने वाला करीब 9 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग पिछले 30 सालों से बदहाल पड़ा हुआ है. टूटी सड़क, गड्ढों और धूल-मिट्टी से परेशान ग्रामीणों के साथ अब स्कूली बच्चियों ने भावुक होकर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है.

अब स्कूल जाने वाली बच्चियों ने 'डीएम अंकल… हमारा रास्ता बनवा दो' कहकर अधिकारियों से सड़क निर्माण की मांग की. बच्चियों का कहना है कि खराब सड़क के कारण रोज स्कूल आने-जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. जगह-जगह गड्ढे, धूल और बरसात में कीचड़ के कारण हादसे का डर बना रहता है.

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15 गांवों और 3 ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग

यह सड़क करीब 15 गांवों और 3 ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है. ग्रामीणों, किसानों, विद्यार्थियों और मरीजों को वर्षों से इस खस्ता सड़क की मार झेलनी पड़ रही है. बरसात के मौसम में हालात और भी बदतर हो जाते हैं.

ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन और जन प्रतिनिधियों को सड़क की बदहाली से अवगत कराया गया लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया. सड़क की हालत को लेकर क्षेत्र वासियों में भारी रोष है.
ग्रामीणों ने कामवन विधायक नौक्षम चौधरी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से जल्द सड़क निर्माण करवाने की मांग की है ताकि क्षेत्र वासियों और स्कूली बच्चों को राहत मिल सकें.

लखीमपुर खीरी का मामला

बीते दिनों इसी तरह एक मामला यूपी के लखीमपुर खीरी की एक छोटी बच्ची नन्ही मानवी सिंह, जो कक्षा एक में पढ़ती है, जिसने अपने घर के सामने की खराब सड़क से परेशान होकर एक वीडियो बनाया, जो वायरल हो गया.
बच्ची ने वीडियो कहा कि डीएम अंकल, आप बहुत अच्छे हैं... हमारी भी सड़क बनवा दीजिए. यह एक बच्ची की अपील थी, जिसमें उसने अपनी रोजमर्रा की परेशानी के बारे में बड़े ही प्यार से कलेक्टर से गुहार लगाई.

वीडियो में बच्ची ने घर के बाहर पानी से भरी, ऊबड़-खाबड़ सड़क दिखाई, जिससे उसको हर रोज जाना पड़ता था. इसके बाद ये वीडियो जैसे डीएम के पास पहुंचा तो वो खुद अधिकारियों की टीम के साथ मानवी के घर पहुंच गए.
और उन्होंने खुद हालात का जायजा लिया. वहीं, डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस सड़क को ठीक कराया जाए. इस दौरान डीएम ने मानवी से बातचीत भी की.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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