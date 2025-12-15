Bharatpur News डीग में तमंचे पर डिस्को, ठुमके लगाते हुए की DJ पर ताबड़तोड़ फायरिंग, वीडियो वायरल

Bharatpur News: डीग जिले के नगर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक युवक हाथ में बंदूक लेकर डांस कर रहा है और बीच में हवा में फायरिंग भी करता नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और दो युवकों को हिरासत में ले लिया. फिलहाल हथियार की वैधता और वीडियो के समय को लेकर पूछताछ जारी है.

वायरल वीडियो नगर कस्बे के कसाई मोहल्ले का बताया जा रहा है. इसमें लंबे बालों वाला युवक, जिसकी पहचान जीशान के रूप में हुई है, बंदूक थामकर जोर-शोर से डांस कर रहा है. 13 सेकंड के इस छोटे वीडियो में जीशान एक फायर भी करता दिखाई दे रहा है. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वीडियो कब का है और बंदूक लाइसेंसी है या अवैध. वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ अन्य लोग भी नजर आ रहे हैं, जो तालियां बजा रहे हैं.

वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद नगर थाना प्रभारी लाखन सिंह ने देर रात कार्रवाई की और जीशान सहित दो युवकों को हिरासत में ले लिया. पुलिस दोनों से बंदूक के स्रोत, लाइसेंस और फायरिंग के उद्देश्य को लेकर सख्ती से पूछताछ कर रही है. SHO लाखन सिंह ने बताया कि हथियार की जांच की जा रही है और अगर यह अवैध पाया गया तो संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

इस तरह की घटनाएं सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन को बढ़ावा देती हैं, जो कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन रही हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे वीडियो बनाने या शेयर करने से बचें, क्योंकि यह आर्म्स एक्ट का उल्लंघन है. मामले की गहन जांच जारी है और जल्द ही पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी. यह घटना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठा रही है.

