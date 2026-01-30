Zee Rajasthan
भरतपुर में रॉन्ग साइड चलाया वाहन तो सीधे FIR! अब चालान नहीं, सीधे जेल की सलाखों के पीछे!

Bharatpur News: भरतपुर में अब गलत दिशा में वाहन चलाना केवल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं रहेगा, बल्कि इसे कानूनी अपराध माना जाएगा. इसे लेकर भरतपुर पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 के तहत एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया है. अब तक इस मामले में पुलिस दो एफआईआर दर्ज कर चुकी है.
 

Published: Jan 30, 2026, 12:57 PM IST | Updated: Jan 30, 2026, 12:57 PM IST

भरतपुर में रॉन्ग साइड चलाया वाहन तो सीधे FIR! अब चालान नहीं, सीधे जेल की सलाखों के पीछे!

Bharatpur News: भरतपुर के पुलिस अधीक्षक दिगन्त आनन्द ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली की तर्ज पर अब भरतपुर में भी रॉन्ग साइड वाहन चलाकर लोगों की जान को खतरे में डालने वालों के खिलाफ चालान के साथ-साथ एफआईआर दर्ज की जा रही है. उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई के तहत पहली एफआईआर सेवर थाना क्षेत्र में दर्ज की गई है.

एसपी दिगन्त आनन्द के अनुसार, बीएनएस की धारा 281 लापरवाह और खतरनाक ड्राइविंग से संबंधित है. इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की जेल, ₹1,000 का जुर्माना, या दोनों सजा एक साथ दी जा सकती है. एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस वाहन को मौके पर ही जब्त कर लेती है.

तेज रफ्तार के कारण हादसों की आशंका
यह मामला अब आपराधिक श्रेणी में आता है, इसलिए आरोपी को वाहन छुड़वाने और जमानत के लिए थाने और अदालत के चक्कर लगाने पड़ते हैं. इससे न केवल समय और पैसा खर्च होता है, बल्कि कानूनी झंझट भी बढ़ जाती है. यह नियम विशेष रूप से उन मामलों में लागू किया जा रहा है, जहां गलत दिशा में वाहन चलाने से अन्य लोगों की जान को गंभीर खतरा पैदा होता है. ऐसे मामले खासतौर पर हाईवे, एक्सप्रेसवे और मुख्य सड़कों पर सामने आते हैं, जहां तेज रफ्तार के कारण हादसों की आशंका कई गुना बढ़ जाती है.

कितना लगेगा जुर्माना
गौरतलब है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत पहले से ही रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर सख्त जुर्माने का प्रावधान है. इसके तहत पहली बार ₹5,000 और दूसरी बार ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाता है. अब इस जुर्माने के साथ एफआईआर और आपराधिक कार्रवाई को जोड़कर नियमों को और भी सख्त बना दिया गया है.

ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह पालन करें
एसपी दिगन्त आनन्द ने आमजन से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह पालन करें और अपनी लापरवाही से न सिर्फ अपनी, बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में न डालें. पुलिस का उद्देश्य लोगों को दंडित करना नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करना है.

