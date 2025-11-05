भरतपुर में मतदाता सूची पुनरीक्षण, बीएलओ ने घर-घर सर्वे शुरू, जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया निरीक्षण

Bharatpur News: भरतपुर जिले में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मंगलवार को बीएलओ ने घर-घर जाकर सर्वेक्षण का काम शुरू किया. जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने शहर के कृष्णानगर व जवाहर नगर में एसआईआर का मौके पर जाकर निरीक्षण किया तथा आम मतदाताओं से रूबरू होकर जानकारी ली. जिला निर्वाचन अधिकारी के औचक निरीक्षण के समय कृष्णानगर में बीएलओ विकास शर्मा, सुपरवाइजर नरेन्द्र पाल शर्मा सर्वे करते मिले. बीएलओ की ओर से घर-घर सर्वे को सही प्रकार से करने के साथ एसआईआर की जानकारी आमजन को दी जा रही थी.

जिला कलक्टर को आम मतदाताओं ने भी बताया कि एसआईआर की उन्हें जानकारी है और बीएलओ को पूरे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा रहे है. जवाहर नगर में बीएलओ नीरज जैन व सुपरवाइजर उदल सिंह मौके पर मिले, जिनकी ओर से 45 घरों में सर्वे पूर्ण किया जाना बताया.

मौके पर आम लोगों की ओर से भी सक्रिय सहयोग दिया गया. इस अवसर पर एआरओ भारती गुप्ता भी उपस्थित रहीं. उन्होंने बताया कि बीएलओ की ओर से प्रत्येक मतदाता के घर कम से कम 3 बार भ्रमण किया जाएगा. बीएलओ की ओर से गणना प्रपत्र की प्राप्त रसीद मतदाता को उपलब्ध कराई जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उन्होंने बताया कि 4 दिसंबर तक की यह अवधि काफी अहम है. इसमें जिले के सभी बीएलओ मतदाताओं के घर-घर पहुंचकर उनसे 2 प्रतियों में गणना प्रपत्र भरवाएंगे, जिसमें से एक प्रति रसीद के तौर पर मतदाता के पास ही रहेगी. उन्होंने बताया कि जिले में ''वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार 1133881 मतदाता है. इनकी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा गणना प्रपत्र भरवाकर जांच की जानी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!