मोती महल झंडा प्रकरण का हुआ ‘दी एंड’, राजपरिवार के वंशज विश्वेन्द्र सिंह ने फहराया रियासतकालीन ध्वज

Moti Mahal Bharatpur: भरतपुर में पिछले दिनों चर्चा का विषय बना मोती महल झंडा प्रकरण अब समाप्त हो गया है. भरतपुर राजपरिवार के वंशज विश्वेन्द्र सिंह ने स्वयं मोती महल परिसर में रियासतकालीन झंडा पुनः सहसम्मान के साथ फहराया.

Published: Feb 11, 2026, 07:26 PM IST

Moti Mahal Bharatpur: भरतपुर में पिछले दिनों चर्चा का विषय बना मोती महल झंडा प्रकरण अब समाप्त हो गया है. इस मामले को लेकर चल रही राजनीतिक हलचल पर भी विराम लग गया है. पूर्व मंत्री और भरतपुर राजपरिवार के वंशज पूर्व महाराज विश्वेन्द्र सिंह ने स्वयं मोती महल परिसर में रियासतकालीन झंडा पुनः सहसम्मान के साथ फहराया.

झंडा फहराने के बाद विश्वेन्द्र सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा- अजय रियासत लोहागढ़ व हमारे पूर्वजों और समस्त सरदारी की आन बान शान मोती महल परिसर में भरतपुर रियासत के रियासत कालीन झंडा को स्वयं मेरे द्वारा पुनः सहसम्मान के साथ आज फहरा दिया गया है.

उनकी इस पोस्ट के बाद समर्थकों और स्थानीय नागरिकों में उत्साह देखने को मिला. पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है.

मोती महल परिसर में रियासतकालीन झंडे को लेकर विवाद खड़ा हुआ था. इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया था. स्थानीय स्तर पर इसे भरतपुर की ऐतिहासिक विरासत और सम्मान से जोड़ा गया. अब स्वयं राजपरिवार के वंशज द्वारा झंडा फहराने के बाद इस विवाद को खत्म माना जा रहा है.

भरतपुर की पहचान लोहागढ़ किला और उसकी गौरवशाली रियासत से जुड़ी रही है. राजपरिवार और उनके प्रतीक चिह्नों का स्थानीय जनता से भावनात्मक जुड़ाव है. मोती महल परिसर में झंडा फहराया जाना केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि ऐतिहासिक अस्मिता से जुड़ा कदम माना जा रहा है.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि झंडा प्रकरण पर चल रही बयानबाजी अब थम सकती है. इस मुद्दे पर आगे राजनीतिक टकराव की संभावना कम होगी. राजपरिवार समर्थकों के लिए यह सम्मान की पुनर्स्थापना का प्रतीक है. समर्थकों ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया. वहीं सोशल मीडिया पर भरतपुर और विश्वेन्द्र सिंह को लेकर चर्चाएं तेज हैं. कई लोगों ने तो इसे “भरतपुर की आन-बान-शान” से जोड़ा.

