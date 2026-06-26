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ढाबे पर शराब पीने से रोका तो बदमाशों ने बोला हमला, ₹2.20 लाख लूटकर फरार

Rajasthan Crime: राजस्थान के डीग जिले के कुम्हेर थाना क्षेत्र में शराब पीने से मना करने पर बदमाशों ने एक फैमिली ढाबे पर हमला कर दिया. करीब 15 से 20 हथियारबंद बदमाशों ने ढाबा संचालक और उसके परिवार के साथ मारपीट की, फायरिंग की, तोड़फोड़ मचाई और गल्ले से 2.20 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

Edited byAnsh RajReported byDevendra singh
Published: Jun 26, 2026, 07:11 AM|Updated: Jun 26, 2026, 07:11 AM
ढाबे पर शराब पीने से रोका तो बदमाशों ने बोला हमला, ₹2.20 लाख लूटकर फरार
Image Credit: Rajasthan CrimeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Deeg Crime: राजस्थान के डीग जिले के कुम्हेर थाना क्षेत्र में एक फैमिली ढाबा संचालक को शराब पीने से रोकना महंगा पड़ गया. रारह-मथुरा रोड स्थित ढाबे पर पहले कुछ युवकों ने शराब पीने की अनुमति मांगी, लेकिन संचालक द्वारा मना करने पर उन्होंने गाली-गलौच करते हुए अंजाम भुगतने की धमकी दी. करीब एक घंटे बाद वही युवक 15 से 20 अन्य लोगों के साथ हथियारों से लैस होकर दोबारा ढाबे पर पहुंचे और जमकर उत्पात मचाया. इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है.


लाठी, कुल्हाड़ी और अवैध हथियारों से किया हमला
पीड़ित अशोक कुमार, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के निवासी हैं, रारह-मथुरा रोड पर बंद पड़े पेट्रोल पंप के पास फैमिली ढाबा संचालित करते हैं. शिकायत के अनुसार 17 जून की रात करीब 10 बजे तीन युवक ढाबे पर पहुंचे और शराब पीने की जिद करने लगे. मना करने पर वे धमकी देकर चले गए. रात करीब 11 बजे वे 15 से 20 लोगों के साथ वापस लौटे. आरोपियों के हाथों में लाठी-डंडे, कुल्हाड़ी और अवैध हथियार थे. आते ही उन्होंने ढाबा संचालक, उसकी पत्नी, बेटे और कर्मचारियों पर हमला बोल दिया.

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फायरिंग, तोड़फोड़ और नकदी लूटकर हुए फरार
हमलावरों ने ढाबे में जमकर तोड़फोड़ की. टीवी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामान को नुकसान पहुंचाया. आरोप है कि बदमाशों ने जान से मारने की धमकी देते हुए कट्टे से फायरिंग भी की, जिससे मौके पर मौजूद लोग दहशत में आ गए. इस दौरान सभी ने किसी तरह अपनी जान बचाई. जाते-जाते आरोपी ढाबे के गल्ले में रखे 2 लाख 20 हजार रुपये नकद लेकर फरार हो गए.


CCTV फुटेज से होगी आरोपियों की पहचान
पूरी घटना ढाबे में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. फुटेज में आरोपियों की गतिविधियां रिकॉर्ड होने के बाद पुलिस ने इसे जांच का अहम आधार बनाया है. पीड़ित की शिकायत पर कुम्हेर थाने में नामजद आरोपियों सहित अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है.


पुलिस ने शुरू की जांच, सुरक्षा पर उठे सवाल
घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों और आसपास के लोगों में भय का माहौल है. दिनदहाड़े और रात के समय हथियारबंद बदमाशों द्वारा इस तरह की वारदात ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वहीं, पीड़ित परिवार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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