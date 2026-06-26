/ढाबे पर शराब पीने से रोका तो बदमाशों ने बोला हमला, ₹2.20 लाख लूटकर फरार

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Deeg Crime: राजस्थान के डीग जिले के कुम्हेर थाना क्षेत्र में एक फैमिली ढाबा संचालक को शराब पीने से रोकना महंगा पड़ गया. रारह-मथुरा रोड स्थित ढाबे पर पहले कुछ युवकों ने शराब पीने की अनुमति मांगी, लेकिन संचालक द्वारा मना करने पर उन्होंने गाली-गलौच करते हुए अंजाम भुगतने की धमकी दी. करीब एक घंटे बाद वही युवक 15 से 20 अन्य लोगों के साथ हथियारों से लैस होकर दोबारा ढाबे पर पहुंचे और जमकर उत्पात मचाया. इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है.
लाठी, कुल्हाड़ी और अवैध हथियारों से किया हमला
पीड़ित अशोक कुमार, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के निवासी हैं, रारह-मथुरा रोड पर बंद पड़े पेट्रोल पंप के पास फैमिली ढाबा संचालित करते हैं. शिकायत के अनुसार 17 जून की रात करीब 10 बजे तीन युवक ढाबे पर पहुंचे और शराब पीने की जिद करने लगे. मना करने पर वे धमकी देकर चले गए. रात करीब 11 बजे वे 15 से 20 लोगों के साथ वापस लौटे. आरोपियों के हाथों में लाठी-डंडे, कुल्हाड़ी और अवैध हथियार थे. आते ही उन्होंने ढाबा संचालक, उसकी पत्नी, बेटे और कर्मचारियों पर हमला बोल दिया.
फायरिंग, तोड़फोड़ और नकदी लूटकर हुए फरार
हमलावरों ने ढाबे में जमकर तोड़फोड़ की. टीवी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामान को नुकसान पहुंचाया. आरोप है कि बदमाशों ने जान से मारने की धमकी देते हुए कट्टे से फायरिंग भी की, जिससे मौके पर मौजूद लोग दहशत में आ गए. इस दौरान सभी ने किसी तरह अपनी जान बचाई. जाते-जाते आरोपी ढाबे के गल्ले में रखे 2 लाख 20 हजार रुपये नकद लेकर फरार हो गए.
CCTV फुटेज से होगी आरोपियों की पहचान
पूरी घटना ढाबे में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. फुटेज में आरोपियों की गतिविधियां रिकॉर्ड होने के बाद पुलिस ने इसे जांच का अहम आधार बनाया है. पीड़ित की शिकायत पर कुम्हेर थाने में नामजद आरोपियों सहित अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है.
पुलिस ने शुरू की जांच, सुरक्षा पर उठे सवाल
घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों और आसपास के लोगों में भय का माहौल है. दिनदहाड़े और रात के समय हथियारबंद बदमाशों द्वारा इस तरह की वारदात ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वहीं, पीड़ित परिवार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है.
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