Zee Rajasthan
mobile app

Dholpur News: तीर्थराज मचकुंड मेले की तैयारियां जोरों पर, प्रशासन ने कसी कमर

Dholpur News: धौलपुर के तीर्थराज मचकुंड मेले (28-29 अगस्त) की तैयारियां जोरों पर! प्रशासन ने सुरक्षा, सफाई और यातायात के लिए किए व्यापक इंतजाम. मेला अधिकारी हरीराम मीणा व मजिस्ट्रेट डॉ. साधना शर्मा ने लिया तैयारियों का जायजा.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 24, 2025, 13:11 IST | Updated: Aug 24, 2025, 13:11 IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस शहर में सबसे ज्यादा विदेशी आते हैं घूमने?
7 Photos
rajasthan tourism

क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस शहर में सबसे ज्यादा विदेशी आते हैं घूमने?

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weathaer update

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज भी जमकर कहर बरपाएगा मानसून, भयंकर बारिश में ढह गई आमेर फोर्ट की 200 फुट ऊँची दीवार, इन जिलों के लिए RED अलर्ट जारी
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज भी जमकर कहर बरपाएगा मानसून, भयंकर बारिश में ढह गई आमेर फोर्ट की 200 फुट ऊँची दीवार, इन जिलों के लिए RED अलर्ट जारी

अलवर में बाढ़ जैसे हालात! दुकानों-घरों में घुसा गंदा पानी
7 Photos
Alwar news

अलवर में बाढ़ जैसे हालात! दुकानों-घरों में घुसा गंदा पानी

Dholpur News: तीर्थराज मचकुंड मेले की तैयारियां जोरों पर, प्रशासन ने कसी कमर

Dholpur News: धौलपुर जिले के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल तीर्थराज मचकुंड पर आगामी 28 और 29 अगस्त को आयोजित होने वाले दो दिवसीय मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा, सफाई और यातायात व्यवस्था समेत तमाम आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं.

जिसको लेकर मेला अधिकारी एडीएम हरीराम मीणा और मेला मजिस्ट्रेट डॉ. साधना शर्मा ने मचकुंड क्षेत्र का दौरा कर मेला परिषद की तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए.

मेला मजिस्ट्रेट डॉ. साधना शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि तीर्थ क्षेत्र की संवेदनशीलता और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष कदम उठाए गए हैं मेला क्षेत्र के मुख्य 10 घाटों पर जाली लगाई जाएगी, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रूप से स्नान कर सकें.

Trending Now

वही क्षतिग्रस्त घाटों को बंद रखा जाएगा और पश्चिमी घाटों को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा सभी घाटों पर रस्से से बैरिकेडिंग की जाएगी ताकि भीड़ नियंत्रित रहे और अव्यवस्था न फैले. नागरिक सुरक्षा बल के जवानों को सभी प्रमुख घाटों पर तैनात किया जाएगा, जो लगातार निगरानी रखेंगे.

डॉ. शर्मा ने बताया कि इस बार मेला परिसर और परिक्रमा मार्ग में दुकानों और भंडारों के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी इससे श्रद्धालुओं की आवाजाही में सुविधा होगी और अव्यवस्थित भीड़ से बचा जा सकेगा प्रशासन का उद्देश्य है कि तीर्थ क्षेत्र की धार्मिक मर्यादा बनी रहे और श्रद्धालु निर्विघ्न रूप से स्नान व पूजन कर सकें.

श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तकनीकी उपाय भी किए जा रहे हैं मेला परिसर में हर 100 मीटर की दूरी पर लाउडस्पीकर लगाए जाएंगे जिनके माध्यम से आवश्यक सूचनाएं प्रसारित की जाएंगी पूरे मेले की निगरानी के लिए जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं जिनकी निगरानी के लिए पाँच कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे वॉटर वर्क्स पर विशेष बैरिकेडिंग की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंPratapgarh Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news