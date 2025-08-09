धौलपुर में अवैध खनन पर पुलिस का प्रहार! पत्थर ब्लॉक से भरा ट्रक जब्त

Dholpur News: धौलपुर की सरमथुरा पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पत्थर ब्लॉक से भरे एक ट्रक को जब्त किया. पुलिस की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है.
Rajasthan News: धौलपुर एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में इन दिनों सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए अभियान चला रखा है, जिसके तहत सरमथुरा पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर ब्लॉकों से भरे एक ट्रक को जब्त करने में सफलता हासिल की है. पुलिस की कार्रवाई से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है.
सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कस्बे में महाकालेश्वर रोड़ पर अवैध पत्थर ब्लॉकों से भरकर एक ट्रक आ रहा है. सूचना के आधार पर थाने पर पुलिस टीम का गठन कर उक्त स्थान पर छापामार कार्रवाई की गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर ब्लॉकों से भरे एक ट्रक को जब्त कर थाना परिसर पर खड़ा करवा दिया एवं अवैध खनन में संलिप्त पत्थर माफिया को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मामले में फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैं.
थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ धरपकड़ अभियान आगे भी जारी रहेगा. कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी कृपाल सिंह सहित थाने का पुलिस जाब्ता मौजूद रहा.
