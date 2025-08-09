Zee Rajasthan
धौलपुर में अवैध खनन पर पुलिस का प्रहार! पत्थर ब्लॉक से भरा ट्रक जब्त

Dholpur News: धौलपुर की सरमथुरा पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पत्थर ब्लॉक से भरे एक ट्रक को जब्त किया. पुलिस की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है.

Pratiksha Maurya
Edited By Pratiksha Maurya
Reported By Bhanu sharma
Published: Aug 09, 2025, 17:21 IST | Updated: Aug 09, 2025, 17:21 IST

धौलपुर में अवैध खनन पर पुलिस का प्रहार! पत्थर ब्लॉक से भरा ट्रक जब्त

Rajasthan News: धौलपुर एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में इन दिनों सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए अभियान चला रखा है, जिसके तहत सरमथुरा पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर ब्लॉकों से भरे एक ट्रक को जब्त करने में सफलता हासिल की है. पुलिस की कार्रवाई से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है.

सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कस्बे में महाकालेश्वर रोड़ पर अवैध पत्थर ब्लॉकों से भरकर एक ट्रक आ रहा है. सूचना के आधार पर थाने पर पुलिस टीम का गठन कर उक्त स्थान पर छापामार कार्रवाई की गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर ब्लॉकों से भरे एक ट्रक को जब्त कर थाना परिसर पर खड़ा करवा दिया एवं अवैध खनन में संलिप्त पत्थर माफिया को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मामले में फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैं.

थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ धरपकड़ अभियान आगे भी जारी रहेगा. कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी कृपाल सिंह सहित थाने का पुलिस जाब्ता मौजूद रहा.

Dholpur News: जेल में बहनों ने बांधी भाइयों को राखी, छलके आंसू
धौलपुर में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर धौलपुर जिला कारागृह में बंद भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहनें पहुंचीं. इस दौरान जेल का माहौल भावुक हो गया, जब बहनों ने अपने भाइयों को तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर और राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की. जेल प्रशासन ने इस विशेष अवसर के लिए खास इंतजाम किए थे. सुबह से ही जेल के बाहर बहनों की लंबी कतारें लग गईं. सुरक्षा जांच के बाद महिलाओं को अंदर जाने दिया गया. अपने भाइयों को सामने देखकर कई बहनों की आंखों से आंसू छलक पड़े. भाइयों ने भी बहनों को जल्द ही जेल से बाहर आकर उनके साथ रहने का वादा किया.

