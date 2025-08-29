Dholpur: तीर्थराज मचकुंड पर देवछठ स्नान, उर्स और मेले में उमड़ा जनसैलाब

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर के तीर्थराज मचकुंड पर ऋषि पंचमी से शुरू होने वाला देव छठ का मेले के दूसरे दिन राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश से लाखों आने वाले श्रद्धालुओं ने सरोवर में डुबकी लगाई.

मचकुंड का मेला

कौमी एकता की मिसाल माने जाने वाले इस मेले में तीर्थराज मचकुंड के साथ पहाड़ वाले अब्दाल शाह बाबा का उर्स भी आयोजित होता है. अब्दाल शाह बाबा के उर्स में उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान के आस-पास के क्षेत्रों से जायरीन भाग लेते है.

सुरक्षा कड़े इंतजाम

ऋषि पंचमी के मौके पर शुरू होने वाले दो दिन के लक्खी मेले में बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन की और से भी खास इंतजामात किए गए है.

पुलिस प्रशासन की ओर से इस बार तकरीबन पांच सौ पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जिनमें 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक 3 सीओ के साथ ही जिला प्रशासन ने भी सौ से अधिक कर्मचारी मेला में लगाए हैं, जो दो दिन-रात लगातार मेले की सुरक्षा में मौजूद है.

हिंदू-मुस्लिम दोनों ही जाते है पहाड़ पर

मचकुंड रोड पर ही पहाड़ वाले बाबा की दरगाह है. यह दरगाह हिन्दू और मुस्लिम दोनों समुदायों की श्रद्धा का केन्द्र है. हर गुरुवार को यहां बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं. यहां सालाना उर्स पर आगरा, ग्वालियर, झांसी, मथुरा, दिल्ली आदि स्थानों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर दरगाह पर शीश नवाते हैं.

नव विवाहित जोड़े, शादी की कलंगी और मौहरी विसर्जन

सभी तीर्थो का भांजा कहे जाने वाले मुचकुन्द के लक्खी मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने आज डुबकी लगाकर पुण्य लाभ प्राप्त किया. साथ ही बड़ी संख्या में नव युगल परिवार संग मेला में पहुंचे और शादी-ब्याह की जो दुल्हा के सहरे दुल्हन के कलंगी और मौहरी का सरोवर विसर्जन कर उनके जीवन की मंगलकामना की.

मान्यता

देवछठ के मौके पर लगने वाले मचकुंड के लक्खी मेले कि मान्यता है कि देवासुर संग्राम के बाद जब राक्षस कालयवन के अत्याचार बढ़ने लगे तब लीलाधर श्रीकृष्ण ने कालयवन को युद्ध के लिए ललकारा था. इस युद्ध में लीलाधर को भी हार का मुंह देखना पड़ा तब लीलाधर ने छल से मुचकुन्द महाराज के जरिए कालयवन का वध कराया था.

इसके बाद कालयवन के अत्याचारों से पीड़ित ब्रजवासियों में खुशी कि लहर दोड़ गई, जिसके बाद से ही आज तक मुचकुन्द महाराज कि तपोभूमि मुचकुन्द में सभी लोग देवछठ के मौके स्नान करते आ रहे हैं.

बड़ी संख्या में भंडारों की स्टॉल

तीर्थराज मचकुंड मेले के दौरान वाटर बॉक्स चौराहे से लेकर मचकुंड सरोवर तक बड़ी संख्या में भंडारों की स्टॉल लगाई जाती है. मेले में बाहर से आने वाले श्रद्धालु एवं शहर के लोग प्रसादी ग्रहण करते हैं.

सरोवर के हर घाट पर गोताखोरों व सुरक्षाकर्मी की तैनाती

मेले में भीड़ को देखते हुए मचकुंड सरोवर के प्रत्येक घाट पर जिला प्रशासन के द्वारा सिविल डिफेंस के जवानों के साथ प्राइवेट कोटा को हुआ पुलिस कर्मी के साथ स्काउट गाइड के छात्रों की लगाया गया है ताकि कोई अनहोनी ना हो.

घाटों पर बेरीकेडिंग

मचकुंड सरोवर पर सरोवर में कोई हादसा घटित ना हो उसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से मचकुंड सरोवर के प्रत्येक घाट पर लोहे की जंजीरों से बेरीकेडिंग कराई है.

