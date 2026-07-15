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बिहारी जी के माथे पर लगा ‘हीरा’ गायब, डायमंड की जगह लगा दिया 'कांच का टुकड़ा'! 6 महीने बाद खुला राज

Bharatpur Bihari Ji Temple: भरतपुर के बिहारी जी मंदिर में मूर्ति पर चढ़ाया गया करीब 3.65 लाख रुपये का हीरा कथित तौर पर गायब होने का मामला सामने आया है. हीरा दान करने वाली मीरा बंसल के परिवार का आरोप है कि मूर्ति पर अब हीरे की जगह कांच का टुकड़ा लगा है. परिवार लगातार जांच की मांग कर रहा है, जबकि देवस्थान विभाग का कहना है कि हीरे की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 15, 2026, 11:38 AM|Updated: Jul 15, 2026, 11:38 AM
बिहारी जी के माथे पर लगा ‘हीरा’ गायब, डायमंड की जगह लगा दिया 'कांच का टुकड़ा'! 6 महीने बाद खुला राज
Image Credit: Bharatpur Bihari Ji TempleSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bihari Ji Temple Bharatpur: राजस्थान के भरतपुर स्थित प्रसिद्ध बिहारी जी मंदिर में भगवान की मूर्ति पर चढ़ाए गए लाखों रुपये के हीरे को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. रंजीत नगर निवासी मीरा बंसल के परिवार ने आरोप लगाया है कि दिसंबर 2024 में बिहारी जी को दान किया गया करीब 3.65 लाख रुपये का हीरा अब मूर्ति पर मौजूद नहीं है. परिवार का दावा है कि असली हीरे की जगह कथित तौर पर कांच का टुकड़ा लगा दिया गया है. महिला और उनके परिजन देवस्थान विभाग से लगातार मामले की जांच कराने की मांग कर रहे हैं.

दिल्ली के करोल बाग से खरीदा था 3.65 लाख का हीरा

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रंजीत नगर निवासी कृपाली ने बताया कि उनकी सास मीरा बंसल बिहारी जी की भक्त हैं. अन्य बांके बिहारी मंदिरों में मूर्ति पर हीरा लगा देखकर उनके मन में इच्छा हुई कि भरतपुर के बिहारी जी मंदिर की मूर्ति पर भी हीरा लगाया जाए.

परिवार के अनुसार मीरा बंसल ने पैसे जोड़कर दिल्ली के करोल बाग स्थित एक ज्वेलर से हीरा खरीदा था. साल 2024 में खरीदे गए इस हीरे की कीमत करीब 3 लाख 65 हजार रुपये बताई जा रही है. परिवार का कहना है कि हीरे का बिल, उसका नंबर और सर्टिफिकेट भी उनके पास मौजूद है.

तत्कालीन पुजारी को दिया था हीरा, नहीं मिली दान की स्लिप

मीरा बंसल के परिवार का दावा है कि दिसंबर 2024 में बिहारी जी मंदिर में हीरा दान किया गया था. उस समय मंदिर में मनोज भारद्वाज पुजारी थे और कथित तौर पर उन्हें ही हीरा सौंपा गया था. परिवार का आरोप है कि हीरा दान करने के बाद मीरा बंसल ने देवस्थान विभाग से कई बार दान की स्लिप मांगी, लेकिन उन्हें रसीद उपलब्ध नहीं कराई गई. अब रसीद नहीं मिलने को लेकर भी परिवार देवस्थान विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है.

6 महीने बाद पता चला, मूर्ति पर नहीं थी पहले जैसी चमक

परिवार के मुताबिक हीरा दान करने के करीब छह महीने बाद कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि बिहारी जी की मूर्ति पर हीरा नजर नहीं आ रहा है. इसके बाद मीरा बंसल और परिवार के सदस्य मंदिर पहुंचे. आरोप है कि मूर्ति पर लगे कथित पत्थर में उस हीरे जैसी चमक नहीं थी, जिसे उन्होंने दान किया था. परिवार ने दावा किया कि मीरा बंसल द्वारा चढ़ाया गया असली हीरा मूर्ति पर मौजूद नहीं है और उसकी जगह कांच का टुकड़ा लगा हुआ है.

देवस्थान विभाग पर मिलीभगत का आरोप

मीरा बंसल के परिवार ने देवस्थान विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि विभाग के अधिकारियों से कई बार हीरे की जांच कराने की मांग की गई, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला. परिवार का आरोप है कि विभाग मामले की जांच कराने के बजाय इसे टाल रहा है. परिवार के अनुसार देवस्थान विभाग से जुड़े सूरजभान और पुष्पेंद्र नाम के दो कर्मचारी मीरा बंसल के घर भी पहुंचे थे. उनसे भी हीरे की जांच कराने की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है.

विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक की शिकायत

मीरा बंसल ने मामले को लेकर कई स्तर पर शिकायत की है. परिवार का दावा है कि देवस्थान विभाग उदयपुर के साथ ही भरतपुर विधायक सुभाष गर्ग और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक शिकायत पहुंचाई गई है. परिवार का कहना है कि वे केवल बिहारी जी की मूर्ति पर लगे कथित हीरे की जांच चाहते हैं. उनका दावा है कि जांच में ही स्पष्ट हो जाएगा कि मूर्ति पर लगा पत्थर वही हीरा है या फिर कोई कांच का टुकड़ा.

‘अब अधिकारी कहते हैं, क्या पता कांच ही चढ़ाया हो’

परिवार का आरोप है कि लगातार शिकायत करने के बाद देवस्थान विभाग के अधिकारी अब उनसे सवाल कर रहे हैं कि क्या पता दान के समय कांच का टुकड़ा ही चढ़ाया गया हो. इस पर परिवार ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि हीरे को लेकर संदेह था तो दान के समय ही उसकी जांच कराई जानी चाहिए थी. मीरा बंसल के परिवार ने दावा किया कि उनके पास हीरे का बिल, सर्टिफिकेट और नंबर मौजूद है. इसके बावजूद जांच नहीं कराई जा रही है. फिलहाल परिवार ने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है.

दान की तारीख को लेकर भी कन्फ्यूजन

मामले में हीरा दान करने की तारीख को लेकर भी अलग-अलग दावे सामने आए हैं. देवस्थान विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार हीरा 15 नवंबर 2024 को दान किया गया था, जबकि मीरा बंसल का कहना है कि उन्होंने 10 दिसंबर को हीरा दान किया था.

देवस्थान विभाग के आयुक्त ने कहा कि जिस समय हीरा दान किया गया था, उस समय वह अन्य स्थान पर तैनात थे. ऐसे में वह यह नहीं बता सकते कि मूर्ति पर लगा पत्थर हीरा है या कांच का टुकड़ा. उन्होंने कहा कि हीरे की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है.

जांच से ही खुलेगा ‘हीरे’ का राज
फिलहाल बिहारी जी की मूर्ति पर लगा पत्थर असली हीरा है या कांच का टुकड़ा, इसे लेकर विवाद बना हुआ है. एक तरफ मीरा बंसल और उनका परिवार बिल व सर्टिफिकेट के आधार पर असली हीरा दान करने का दावा कर रहा है, वहीं देवस्थान विभाग की ओर से हीरा सत्यापित नहीं होने की बात कही जा रही है.

अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि करीब 3.65 लाख रुपये का दान किया गया हीरा आखिर कहां है और बिहारी जी की मूर्ति पर वर्तमान में लगा पत्थर असली हीरा है या कांच का टुकड़ा.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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