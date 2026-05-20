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क्या आप जानते हैं? AC- कूलर नहीं फिर भी ठंडे में रहते थे राजा, जानें डीग जल महल का रहस्य

Do You Know: डीग के ऐतिहासिक जल महल प्राचीन 'नेचुरल कूलिंग' तकनीक का अद्भुत उदाहरण हैं। यहां सरोवरों और फव्वारों के पानी से टकराकर आने वाली हवा बिना एसी-कूलर के भी महलों को शीतल रखती है, जिसे देखने आज भी भारी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं.

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 20, 2026, 03:58 PM|Updated: May 20, 2026, 04:00 PM
क्या आप जानते हैं? AC- कूलर नहीं फिर भी ठंडे में रहते थे राजा, जानें डीग जल महल का रहस्य
Image Credit: AI Photo

राजस्थान में इन दिनों सूरज आग उगल रहा है और पारा 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है. आधुनिक युग में इंसान इस जानलेवा तपन से बचने के लिए दिन-रात एसी और कूलर के सामने बैठा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सदियों पहले जब बिजली, एसी या आधुनिक कूलर जैसी कोई तकनीक नहीं थी, तब राजा-

महाराजा मरुधरा की इस भीषण गर्मी को कैसे मात देते थे?

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इसका सबसे बेहतरीन, वैज्ञानिक और जीता-जागता उदाहरण देखना हो, तो राजस्थान के नवनिर्मित डीग जिले (पूर्व में भरतपुर) के ऐतिहासिक जल महलों (Deeg Water Palaces) में आइए. जाट शासकों द्वारा बनवाई गई यह बेजोड़ ऐतिहासिक धरोहर आज भी बिना किसी बिजली के, प्राकृतिक तरीके से महलों के भीतर 'एयर कंडीशनर' जैसी ठंडक पैदा करती है. आइए जानते हैं इसके पीछे छिपा वास्तुकला का वह नायाब वैज्ञानिक रहस्य.

पानी और हवा का तालमेल, ऐसे काम करता था 'नेचुरल एसी'
डीग के महलों का निर्माण भरतपुर के दूरदर्शी जाट राजाओं ने विशेष रूप से चिलचिलाती गर्मियों से राहत पाने के लिए करवाया था. इसके पीछे विशुद्ध रूप से इवेपोरेटिव कूलिंग का सिद्धांत काम करता था. इन महलों को चारों तरफ से विशाल जल सरोवरों, नहरों (वॉटर चैनल्स) और सैकड़ों फव्वारों के बीच इस तरह स्थापित किया गया है कि महल पानी के ऊपर तैरते हुए नजर आते हैं. महलों की दीवारों, झरोखों और खुले आंगनों को इस ज्यामितीय कोण पर डिजाइन किया गया था कि बाहर से आने वाली हर गर्म हवा पहले सरोवरों के पानी और फव्वारों की बौछारों को छुए. पानी के संपर्क में आने से हवा अपनी गर्मी खो देती थी और पूरी तरह ठंडी होकर झरोखों के जरिए महलों के भीतर प्रवेश करती थी. इससे कमरों का तापमान बाहर के मुकाबले कई डिग्री कम हो जाता था.

गोपाल भवन से केशव भवन तक, वास्तुकला की बेमिसाल कारीगरी
डीग के इस भव्य महल परिसर में कई खूबसूरत भवन शामिल हैं, जिनमें गोपाल भवन, सूरज भवन, किशन भवन और केशव भवन प्रमुख हैं. इनमें से हर भवन की बनावट प्रकृति के साथ अद्भुत संतुलन बिठाती है. महलों के भीतर बनी अंडरग्राउंड जल प्रणालियां और फव्वारे गर्मी के दिनों में एक साथ सक्रिय कर दिए जाते थे, जिससे पूरे परिसर में सावन की रिमझिम फुहारों जैसा अहसास होने लगता था. इसी अनूठी कारीगरी के कारण राजा-महाराजा ग्रीष्मकाल में यहां आकर विश्राम करना पसंद करते थे.

आज भी पर्यटकों के लिए कौतूहल का केंद्र
वर्तमान में जब उत्तर भारत भीषण हीटवेव (लू) की चपेट में है, तब भी डीग के इन जल महलों के भीतर कदम रखते ही पर्यटकों को एक सुखद और शाही ठंडक का अहसास होता है. यहाँ आने वाले देसी-विदेशी सैलानी राजा-महाराजाओं की इस आलीशान जीवनशैली को देखकर तो हैरान होते ही हैं, साथ ही उस दौर के भारतीय कारीगरों और इंजीनियरों की उन्नत वैज्ञानिक सोच का लोहा भी मानते हैं.

डीग के ये महल इस बात का जीवंत प्रमाण हैं कि अगर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के बजाय उसके साथ तालमेल बिठाया जाए, तो कंक्रीट के जंगलों के बिना भी जीवन को बेहद सुगम और शीतल बनाया जा सकता है.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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