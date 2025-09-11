Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Dholpur News: कबीर खान के प्यार में पागल स्नेहा ने लांघी सरहद, बांग्लादेश से भारत आकार किया निकाह...

Dholpur News: धौलपुर में सीमा हैदर जैसा मामला! बांग्लादेशी महिला स्नेहा जारविन ने प्रेमी कबीर खान से गुपचुप निकाह के लिए अवैध रूप से भारत की सीमा पार की. फेसबुक पर शुरू हुई प्रेम कहानी, पुलिस ने स्नेहा को हिरासत में लिया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Sep 11, 2025, 09:07 AM IST | Updated: Sep 11, 2025, 09:07 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में आज फिर भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, अभी नहीं थमा है मानसून कह कहर
7 Photos
rajasthan weathaer update

राजस्थान में आज फिर भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, अभी नहीं थमा है मानसून कह कहर

जोधपुर की ये खूबसूरत जगहें कर देंगी अक्टूबर छुट्टियों को यादगार
6 Photos
Rajasthan Places To Visit

जोधपुर की ये खूबसूरत जगहें कर देंगी अक्टूबर छुट्टियों को यादगार

राजस्थान के 2 जिलों में बारिश का प्रकोप! विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान के 2 जिलों में बारिश का प्रकोप! विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी

क्या आप जानते हैं राजस्थान के पहले गैर-हिंदू मुख्यमंत्री कौन थे?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान के पहले गैर-हिंदू मुख्यमंत्री कौन थे?

Dholpur News: कबीर खान के प्यार में पागल स्नेहा ने लांघी सरहद, बांग्लादेश से भारत आकार किया निकाह...

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर में सीमा हैदर जैसा एक और मामला सामने आया है, जहां बांग्लादेशी महिला स्नेहा जारविन ने अपने प्रेमी कबीर खान से मिलने के लिए अवैध रूप से भारत की सीमा पार की और गुपचुप निकाह कर लिया. पुलिस को इसकी भनक लगने के बाद मामला तूल पकड़ गया, और स्नेहा को हिरासत में ले लिया गया है.

फेसबुक पर शुरू हुई प्रेम कहानी
धौलपुर के बाड़ी शहर निवासी कबीर खान की 2023 में फेसबुक के जरिए बांग्लादेश की चांदपुर निवासी स्नेहा जारविन से दोस्ती हुई. यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. लंबी बातचीत के बाद स्नेहा ने कबीर से शादी का फैसला किया, लेकिन पासपोर्ट और वीजा न मिलने पर उसने अवैध रास्ता चुना.

अवैध तरीके से भारत में प्रवेश
स्नेहा की मुलाकात तानिया नाम की महिला से हुई, जो लोगों को अवैध रूप से सीमा पार करवाती थी. स्नेहा ने 1.20 लाख रुपये में सौदा कर पश्चिम बंगाल के रास्ते कोलकाता पहुंची. वहां तानिया ने फर्जी आधार कार्ड बनवाकर उसकी मदद की. इसके बाद स्नेहा मुंबई और फिर इंदौर पहुंची.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इंदौर से धौलपुर तक का सफर
इंदौर में कबीर स्नेहा से मिला, और दोनों उत्तर प्रदेश के सिरसागंज गए. वहां 15 दिन रहने के बाद कबीर स्नेहा को धौलपुर के बाड़ी ले आया, जहां तुलसी बन रोड पर किराए के मकान में दोनों ने गुपचुप निकाह कर लिया.

पुलिस की कार्रवाई
मुखबिर की सूचना पर धौलपुर पुलिस ने जिला विशेष शाखा प्रभारी उमेश शर्मा के नेतृत्व में छापा मारा. सीआईडी और आईबी यूनिट की मदद से स्नेहा को हिरासत में लिया गया. पूछताछ में स्नेहा ने अपनी पढ़ाई और भारत आने की कहानी बताई. पुलिस अब गहन जांच कर रही है और स्नेहा को जल्द कोर्ट में पेश करेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं kota News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news