भरतपुर में दिवाली ने छीनी खुशियां! एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत

Rajasthan Accident: भरतपुर जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया. जहां एक तेज रफ्तार थार गाड़ी ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें पति-पत्नी और उनके दो छोटे बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 18, 2025, 06:24 PM IST | Updated: Oct 18, 2025, 06:24 PM IST

भरतपुर में दिवाली ने छीनी खुशियां! एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत

Rajasthan Accident: राजस्थान के भरतपुर जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया. जहां एक तेज रफ्तार थार गाड़ी ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें पति-पत्नी और उनके दो छोटे बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई. यह दर्दनाक हादसा नदबई थाना क्षेत्र में लुहासा रोड पर ईंट भट्टे के पास हुआ.

मृतक एक ही परिवार के थे और कुम्हेर के दहवा गांव के निवासी थे. हादसे में नटवर 35 वर्ष, पत्नी पूजा, बेटा दीपू 1.5 वर्ष, बेटी परी 3 वर्ष की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई. परिवार दीपावली का सामान लेने गांव से नदबई जा रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार थार कार से टक्कर में हादसा हो गया.

Trending Now

टक्कर इतना भयानक था कि हादसे के तुरंत बाद दोनों वाहनों में आग लग गई. टक्कर के बाद थार गाड़ी पलटकर सड़क किनारे खेत में जा गिरी. जिसके बाद बाइक सवार चारों की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे की सूचना पर नदबई थाना पुलिस मौके पर पहुंची. शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया. थार गाड़ी चला रहा नरेश निवासी लुहासा, नदबई घायल हुआ है और उसे सीएचसी नदबई में भर्ती कराया गया है.

हादसे में बाइक सवार नटवर का पूरा परिवार खत्म हो गया. नटवर के परिवार में अब केवल उसका छोटा भाई संजय और पिता दिनेश (कृषक) बचे हैं. गांव दहवा से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर यह दिल दहला देने वाला हादसा हुआ.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBharatpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

