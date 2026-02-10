क्या 5 साल बाद खत्म हुआ पूर्व राजपरिवार का विवाद? विश्वेन्द्र सिंह और अनिरुद्ध सिंह का फोटो वायरल

Bharatpur Royal Family Dispute: भरतपुर के पूर्व राजपरिवार के सदस्य और पूर्व मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने करीब पांच साल बाद अपने बेटे अनिरुद्ध सिंह के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की है.
Bharatpur Royal Family Dispute: भरतपुर के पूर्व राजपरिवार के सदस्य और पूर्व मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने करीब पांच साल बाद अपने बेटे अनिरुद्ध सिंह के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की है. इस फोटो के सामने आने के बाद पिता-पुत्र के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के खत्म होने की अटकलें और तेज हो गई हैं.
विश्वेन्द्र सिंह ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- आज जवाहर रिजॉर्ट में बहुत दिनों बाद मेरे बेटे युवराज अनिरुद्ध भरतपुर से सुखद मुलाकात हुई. वहीं अनिरुद्ध सिंह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा- मुझे कॉफी पीने का शौक है. पिताजी ने नई कॉफी मशीन खरीदी है. मैं कॉफी पीने चला गया.
दोनों की यह हल्की-फुल्की पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुकी है और इसे रिश्तों में आई नरमी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. गौरतलब है कि विश्वेन्द्र सिंह और अनिरुद्ध सिंह के बीच करीब पिछले पांच सालों से मतभेद चल रहा था. 31 मई 2021 को अनिरुद्ध सिंह ने पहली बार सोशल मीडिया के जरिए पिता से अनबन की बात सार्वजनिक की थी. इससे पहले वे पारिवारिक विवाद से इनकार करते रहते थे.
करीब 6 महीने पहले 24 अगस्त 2025 को विश्वेन्द्र सिंह ने भी सोशल मीडिया पर पारिवारिक कलह को लेकर खुलकर लिखा था, उस समय अनिरुद्ध सिंह ने आरोप लगाया था कि उनके पिता ने बयाना स्थित बंध बारैठा की कोठी को अवैध रूप से बेच दिया है.
अनिरुद्ध सिंह ने आरोप पर विश्वेन्द्र सिंह ने जवाब में स्पष्ट किया था कि हकीकत में कोठी उनकी निजी संपत्ति थी, राजपरिवार की संपत्ति नहीं थी. संपत्ति बेचने के लिए वे अधिकृत थे. पत्नी दिव्या सिंह ने उस राशि से दिल्ली में फ्लैट खरीदा. उन्होंने आरोपों को पूरी तरह गलत बताया था.
पारिवारिक विवाद इतना बढ़ गया था कि मार्च 2024 में विश्वेन्द्र सिंह ने पत्नी और बेटे के खिलाफ SDM कोर्ट में याचिका दायर की, हालांकि अदालत ने इसे खारिज कर दिया था. ऐसे में अब पांच साल बाद पिता-पुत्र की साथ तस्वीर सामने आने से यह माना जा रहा है कि दोनों के बीच रिश्ते सुधर सकते हैं. हालांकि आधिकारिक तौर पर सुलह की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मुलाकात एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही है.
