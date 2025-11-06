मेवात के लिए पुलिस का अलग कानून-पूर्व मंत्री जाहिदा खान

Bharatpur News: भरतपुर के डीग जिले के मेवात इलाके गोपालगढ़ थाना इलाके में 2 नवंबर को डीग जिला पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ दबिश दी थी, जिसमें 61 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए थे.

इस मामले को लेकर आज कामां की पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री जाहिदा खान ने रेंज आईजी कैलाश बिशनोई से समर्थकों के साथ मिलने पहुंची. इस दौरान जाहिदा खान ने कहा कि पुलिस ने जो लोग गिरफ्तार किए हैं. उनमें से कुछ लोग साइबर ठग नहीं हैं, कई निर्दोष हैं इसलिए उन्हें पुलिस की कार्रवाई से बाहर निकाला जाए, जिससे उनको न्याय मिल सकें. इस दौरान जाहिदा खान ने कहा कि हम पुलिस की साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन निर्दोष लोगों को नहीं पकड़ा जाए.

पूर्व विधायक जाहिदा खान ने कहा कि 2 नवंबर की रात हेबतका और नावदा गांव में पुलिस ने दबिश दी थी. पुलिस को जो भी मिला उन्हें उठा लाई, उसमें से जिन लोगों को पुलिस ने मुजरिम माना है.उसमें से कुछ लोगों की लिस्ट हमने आईजी कैलाश चंद विश्नोई को दी है, वह लोग निर्दोष हैं. उनके बारे में जांच करवाएं. आईजी ने आश्वासन दिया है कि वह मामले की जांच करवाकर जो भी उन्हें इंसाफ होगा वह दिलाया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पूर्व विधायक जाहिदा खान ने कहा कि साइबर ठगी सभी जगह हो रही है लेकिन मेवात के लिए अलग कानून चल रहा है. बाकी जगह के लिए अलग कानून है. मेरी पुलिस से यही अपील है कि जो लोग साइबर ठगी कर रहे हैं. उनके खिलाफ कार्रवाई करें. नाजायज लोगों को परेशान न करें.

2 नवंबर को जब पुलिस ने दबिश दी थी, उस समय का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है. पुलिस के अंधेरे में मुंह पर कपड़ा बांधकर हाथों में लाठियां लेकर एक व्यक्ति के मकान की दीवारों को फांदकर उसके घर में घुस जाते हैं. इस दौरान एक सादा वर्दी में पुलिसकर्मी है, जिसके मुंह पर कपड़ा बंधा है. जैसे भी घर मे लगे सीसीटीवी कैमरे को देखता है तो, वह लाठी से सीसीटीवी कैमरे को तोड़ देता है. इतने ने दूसरे पुलिस लात मारकर घर के गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bharatpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-